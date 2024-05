Google Maps bekommt neues Design und neue Suche

Unter dem Punkt " You " sind die erstellten Listen und die gespeicherten Orte zu finden. Auch können dort neue Listen eröffnet werden. Eine Suchleiste gibt es in diesem Bereich künftig nicht mehr.

Aktuell besteht die Menüleiste am unteren Bildschirmrand aus insgesamt 5 Elementen. Offenbar verwenden Google-Maps-User*innen diese Auswahl kaum. Denn künftig werden diese 5 Menüpunkte auf 3 Elemente gestrafft : "Explore", "You" und "Contribute".

Neue Suchfunktion

Auf eine gänzliche neue Funktion wird man in Zukunft unter dem Menüpunkt "Explore" zurückgreifen können. "Discover through photos" wird das Feature im Englischen genannt. Dabei handelt es sich um eine Suche via Fotos. In einem Foto-Karussell werden dort von User*innen hochgeladene Fotos dargestellt.

Sucht man beispielsweise nach einem Café oder nach Latte-Art, werden in dem neuen Bereich entsprechende Bilder angezeigt. Außerdem erfährt man dort, wie weit es zu dem jeweiligen Café ist und es gibt offenbar auch die Möglichkeit, die Fotos auf dem Kartenausschnitt darzustellen.

Die Session zu Google Maps startet im Video bei Minute 22:20.