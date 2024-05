KI überall im Alltag: Die 9 wichtigsten Ankündigungen der Google I/O

Am Dienstagabend hat Google seine Entwickler*innenkonferenz I/O eröffnet. Im Gepäck hatte das Unternehmen zahlreiche Neuerungen und natürlich hatte alles mit Künstlicher Intelligenz zu tun.

Wir haben die 9 wichtigsten Ankündigungen der I/O für euch zusammengefasst:

Project Astra KI-Suche Video-, Musik- und Bildgeneratoren Ask Photos Video-Suche mit Lens Individuelle “Gems” Gemini App für Android Gemini für Workspace Spam-Anrufe erkennen

1 - Project Astra

Eines der aufregendsten Dinge war “Project Astra”. Dabei handelt es sich um einen KI-Assistenten für den Alltag. Über eine Kamera - etwa mit einem Handy oder einer smarten Brille - kann die KI die gesamte Umgebung erfassen und Fragen dazu beantworten.

In einem Demo-Video war zu sehen, wie eine Anwenderin mit ihrer Handykamera durch ein Büro geht und fragt: "Zeige mir alles, was Töne macht". Das Modell erkennt eine Box auf dem Tisch. Dann schaut sie mit ihrer Handykamera aus dem Fenster und fragt, in welchem Stadtteil sie sich gerade befindet. Auch das kann die KI korrekt beantworten. Verfügbar werden soll diese Live-Video-Funktion auch über die neue Gemini-App (siehe unten). Wann genau,ist aber unbekannt.

Angeteasert wurde in dem Video auch eine smarte Brille, über die die Protagonistin ihre Umgebung filmt. Mehr als das hat Google zu dem Wearable aber nicht verraten.