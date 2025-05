Was man über Deep Sea Mining wissen sollte

Gleichzeitig brauchen wir aber Rohstoffe für die Energiewende . Zum Beispiel für die Herstellung der Akkus und Elektromotoren von E-Autos. Laut Schätzungen der Internationalen Energieagentur IEA werden wir im Jahr 2040 doppelt so viele kritische Rohstoffe brauchen wie heute. Wenn wir die Klimaziele erreichen wollen, brauchen wir 4-mal so viel wie heute.

Dabei handelt es sich um ein hoch kontroverses Vorhaben . Noch gibt es viele offene Fragen in Bezug auf die Gewinnung von Rohstoffen an einem der unerforschtesten Orte der Erde.

Mithilfe von einem Sauggerät und kilometerlangen Rohren werden die Rohstoffe an die Oberfläche des Meeres geschickt. Daneben verläuft ein zweites Rohr , über das die herausgefilterten, nicht erwünschten Sedimente zurück in den Ozean gepumpt werden.

17 Explorationsverträge wurden bereits in dieser Region mit Unternehmen abgeschlossen. Sie erforschen den Tiefseebergbau in dieser Region, auf einer Fläche, die so groß ist wie Ägypten . Weitere Vorkommen sieht man in diesem Video:

Das kanadische Unternehmen The Metals Company führte bereits einen laut dem Unternehmen erfolgreichen Feldtest in der Clarion-Clipperton-Zone durch. Nun möchte man im Rahmen der US-Bergbauvorschriften eine Genehmigung für die kommerzielle Produktion in der Region bis Ende Juni 2025 erhalten. Das Unternehmen möchte mit den USA kooperieren, da diese das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen ( UNCLOS ), auf dem die ISA aufbaut, nie unterzeichnet haben.

Laut Schätzungen der IEA könne eine Steigerung des Recyclings den Bedarf an neu abgebauten Mineralien bis 2050 um 40 Prozent bei Kupfer und Nickel und um 25 Prozent bei Lithium und Kobalt senken. Außerdem können Fortschritte in der Forschung den Bedarf an bestimmten Materialien senken. Zum Beispiel findet eine Verlagerung von Nickel-Mangan-Oxid-Batterien hin zu Lithium-Eisenphosphat-Batterien statt.

China macht seit Jahren Fortschritte im Tiefseebergbau, arbeitet laut dem Center for Strategic and International Studies (CSIS) aber im Rahmen der ISA. Am 15. Februar 2025 hat China einen Vertrag mit den Cook-Inseln unterzeichnet, bei dem die Erforschung und potenzielle Gewinnung von Bodenschätzen in der Tiefsee beschlossen wurden.

➤ Mehr lesen: Geobatterien im Meer werden intensiver untersucht

6. Was sind die Risiken?

Befürworter des Deep Sea Minings argumentieren, dass durch den Bergbau in der Tiefsee einige Umweltprobleme vermieden werden können, die durch den Abbau an Land entstehen. Tatsächlich ist auch der Rohstoffabbau an Land nicht unproblematisch. Das Problem an der Tiefsee ist allerdings, dass wir diese Ökosysteme bisher noch kaum verstehen. Erst vor Kurzem haben Forscher etwa in der Clarion-Clipperton-Zone 5.000 bisher unbekannte Arten entdeckt.

Die Europäischen Wissenschaftsakademien warnen daher vor den gravierenden Folgen für die Meeresökosysteme und plädieren dafür, zuerst das Potenzial von Recycling weiterzunutzen. „Obwohl unser Verständnis der Umweltauswirkungen in solch abgelegenen Gebieten noch sehr lückenhaft ist, werden sehr große Bereiche des Meeresbodens geschädigt und die Biota (Anm.: Lebewesen in einem Ökosystem) getötet. Außerdem besteht das Risiko erheblicher Sekundäreffekte durch die großen Mengen an freigesetztem Sediment", erklärt Lise Øvreås, Professorin an der Universität Bergen in Norwegen.

In einer Studie schlussfolgern Wissenschaftler beispielsweise, dass der Tiefseebergbau nicht nur bodenlebende, sondern auch freischwimmende Organismen schädigen könnte. Neben direkten tödlichen Folgen, beeinträchtige der Eingriff die Ernährung, das Wachstum oder die Fortpflanzung von Lebewesen in der Tiefsee und darüber hinaus. Das volle Ausmaß sei bisher nicht abschätzbar. Eine Studie des Natural History Museum und des National Oceanography Centre zeigt etwa, dass sich nach einem Tiefseebergbau-Test in den 1970er-Jahren einige sedimentbewohnende Arten erholen konnten, größere Tiere jedoch dauerhaft fernbleiben.