Mysteriöser Investor: Start-up will Kolonie am Meeresboden errichten

Die Pläne dieses Start-ups klingen mehr nach einem Science-Fiction-Film als nach der Realität. Deep will bis 2027 eine dauerhafte menschliche Präsenz in den Tiefen der Ozeane etablieren, also eine Art Unterwasserkolonie. Dafür entwickelt man fortschrittliche U-Boote, sogenannte Submersibles sowie ein Netzwerk von Unterwasserstationen, die als Sentinels bezeichnet werden.

Diese Stationen sollen zunächst für wissenschaftliche Forschung und Expeditionen genutzt werden. Die Sentinels sollen in Tiefen von bis zu 200 Meter platziert werden können.

"Für immer in den Ozeanen leben"

"Unser Ziel ist es, für immer im Ozean zu leben und permanente menschliche Siedlungen in allen Ozeanen der Welt zu errichten", sagt Mike Shackleford, Chief Operating Officer von Deep laut einem Bericht im Guardian.

Mysteriös mutet die Finanzierung von Deep an. Sie stammt laut dem Guardian von "einem einzelnen anonymen privaten Investor mit beträchtlichen Ressourcen", der Hunderte Millionen britische Pfund oder möglicherweise noch mehr investieren will. Die genaue Investitionssumme bleibt unter Verschluss.