Im Juli sorgte eine Entdeckung in der Tiefsee für Aufsehen. Ein internationales Forschungsteam hat nachgewiesen, dass metallische Mineralien am Meeresboden in völliger Dunkelheit Sauerstoff produzieren können. Damit stellt sich die Frage, wie der erste Sauerstoff auf der Erde entstanden ist.

Im Zentrum der Entdeckung stehen polymetallische Knollen, auch Manganknollen genannt. In Verbindung mit Salzwasser erzeugen sie genug Elektrizität, um eine Meerwasserelektrolyse auszulösen und dabei Sauerstoff zu produzieren. "Es scheint, als hätten wir eine natürliche Geobatterie entdeckt", sagt einer der beteiligten Forscher damals dazu.

3-jähriges Projekt

Andrew Sweetman, Professor an der Scottish Association for Marine Science, der hinter dem Fund steckt, hat nun ein 3-jähriges Projekt ins Leben gerufen, um die Produktion von "dunklem" Sauerstoff genauer zu untersuchen. Davon berichtet CNN. Dazu plant er nun weitere Untersuchungen in noch tieferen Gewässern.

Das Forschungsteam plant nun, Regionen zu untersuchen, in denen der Meeresboden mehr als 10 Kilometer tief liegt. Sie werden ferngesteuerte Tauchroboter einsetzen, um diese extremen Tiefen zu erforschen.

Einige der geplanten Experimente werden in Zusammenarbeit mit NASA-Wissenschaftlern durchgeführt. Sie wollen untersuchen, ob ähnliche Mechanismen mikroskopisches Leben in den Ozeanen anderer Planeten und Monde ermöglichen könnten.