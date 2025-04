Mit diesem Video startete vor 20 Jahren YouTube

Aufmerksamen Leserinnen und Lesern dürfte vielleicht auffallen, dass das Video mit 24. und nicht mit 23. April datiert ist. Das liegt an der Zeitverschiebung. Zum genauen Zeitpunkt, an dem der Clip veröffentlicht wurde, dürfte es nach US Pacific Time noch vor und hierzulande nach Mitternacht gewesen sein.

Die Videobeschreibung wurde übrigens vom Uploader im Nachhinein mehrfach verändert. So wollte er die Popularität des Videos für verschiedene andere Zwecke nutzen. So kritisierte Karim etwa Googles Versuch, das später gescheiterte Google+ durch YouTube populärer zu machen. Heute wird darin auf die Problematik durch Mikroplastik aufmerksam gemacht.

Das meistgesehene YouTube-Video in Österreich stammte 2024 übrigens aus dem eigenen Land. Als Fabio Wibmer am 18. Jänner 2024 sein Video mit dem Titel "The STREIF is my Playground" veröffentlicht hat, war der Erfolg eigentlich vorprogrammiert. Die rasante Fahrt mit dem Mountainbike über die eisige Piste der Streif samt spektakulärer Sprünge hat dem Clip bisweilen insgesamt mehr als 4,9 Millionen Views eingebracht.

