Österreicher führt die Spitze der YouTube-Jahrescharts an

Diese Musikvideos, Clips und YouTuber sind bei den Österreicherinnen und Österreicher 2024 besonders gut angekommen.

Österreich wird gerne Alpenrepublik genannt. Dass diese Bezeichnung nicht nur geografische Gründe hat, zeigt der YouTube-Jahresrückblick. Spektakuläre Sprünge im Schnee, ein Mountain-Bike und schöne Landschaftsaufnahmen haben die Österreicherinnen und Österreicher immer gerne. Weitere Erfolgsgaranten sind ein heimischer Getränkehersteller, ein populärer Extremsportler aus Tirol und die angeblich weltberühmte Streif in Kitzbühel. Mischt man diese Zutaten zusammen, hat man das meistgesehene YouTube-Video in Österreich. Als Fabio Wibmer am 18. Jänner 2024 sein Video mit dem Titel "The STREIF is my Playground" veröffentlicht hat, war der Erfolg eigentlich vorprogrammiert. Die rasante Fahrt mit dem Mountain-Bike über die eisige Piste der Streif samt spektakulärer Sprünge hat dem Clip bisweilen insgesamt mehr als 4,9 Millionen Views eingebracht. ➤ Mehr lesen: Das sind die 5 ältesten YouTube-Videos

Gefährliche Fahrt über die Eispiste Es ist jenes Video, das die Österreicherinnen und Österreicher im Jahr 2024 am häufigsten angeklickt haben. Es sei eine Seltenheit, dass ein Creator im eigenen Land diese Liste anführt, heißt es von Google. Mehr als 500 Stunden Videomaterial pro Minute werden tagtäglich auf YouTube hochgeladen. "Aus dieser Masse herauszustechen, macht mich schon ziemlich stolz", sagt Fabio Wibmer. Das Streif-Projekt sei auch für ihn etwas ganz besonderes gewesen. Schon allein deswegen, weil das Bike mit 6mm-Spikes präpariert wurde, um auf der Eispiste den nötigen Halt zu haben. An den 5 Drehtagen habe man unglaubliches Glück mit dem Wetter gehabt, freut sich Wibmer. ➤ Mehr lesen: YouTube versteckt Skip-Button zum Überspringen der Werbung Die beliebtesten Musikvideos und YouTuber Neben den 10 Videos, die die Österreicherinnen und Österreicher am häufigsten angesehen haben, hat Google auch die beliebtesten YouTube-Kanäle des vergangenen Jahres ausgewertet. Dass Geschmäcker verschieden sind, sieht man bei den populärsten Musikvideos. Die Top 10 meistgesehenen YouTube-Musikvideos der Österreicherinnen und Österreicher bringt für viele bestimmt einige Überraschungen mit sich. Die Top 10 meistgesehenen YouTube-Videos:

1. The STREIF is my Playground - Fabio Wibmer

2. irl stream in Austria 🇦🇹

3. Kühe frieren auf Weide fest

4. Young Woman Buys Old House and Renovates it Back to New in 2 YEARS | Start to Finish @juanxiaoliu

5. Peter Klien: Opernball 2024 | Gute Nacht Österreich

6. A strange collection of analog horror tapes featuring @spangerlookrey

7. Niederlande vs. Österreich: Highlights - ÖFB-Team stellt Gruppe D auf den Kopf! UEFA EURO 2024

8. Kein Pardon für Parksünder: Der »Anzeigenhauptmeister« zeigt sie alle an | SPIEGEL TV

9. Der Goleador ist fassungslos! 🇦🇹⚽️ Die Analyse zu Österreich vs. Niederlande und dem EM-Gruppensieg

10. Wir verabschieden uns…🥺

Die Top 10 YouTube-Musikvideos der Österreicher 2024 1. Benson Boone - Beautiful Things

2. Ebru Yaşar & Siyam - Yoksun

3. SDP x Sido x Esther Graf - Mama hat gesagt

4. Shirin David - Bauch Beine Po

5. Eminem - Houdini

6. Ayliva x Apache 207 - Wunder

7. Voyage feat. Ceca - Muskarcina

8. Tream - Herz macht Bamm

9. Dardan & Azet - Pa Mu