Ostern: Mitmachen und Google Pixel 8 Pro gewinnen

Das Pixel 8 Pro bietet ein Dreifach-Rückkamerasystem auf Profiniveau – so sind selbst bei schwachen Lichtverhältnissen tolle Fotos und Selfies möglich.



Bitte Google Assistant, Artikel für dich laut vorzulesen oder zu übersetzen. Per Spracheingabe schreibst du Nachrichten doppelt so schnell. Und wichtige Informationen erhältst du genau dann, wenn du sie brauchst.