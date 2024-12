Französisches Atom-U-Boot versenkt erstmals Schiff mit F21-Torpedo

Vielmehr wollte man sich anschauen, wie sich die F21-Torpedos in einem realistischen Szenario handhaben lassen und welchen Schaden sie anrichten können, so der Sprecher.

Angetrieben wird der Torpedo von 2 Propellern und einem Elektromotor , der seine Energie aus einer Silberoxid-Batterie (AgO-Al) bezieht. Damit kommt er auf eine Geschwindigkeit von mehr als 50 Knoten , was in etwa 93 km/h entspricht. Die Reichweite soll über 50 Kilometer betragen.

Steuerung und Zielsuche

Das Lenksystem des F21 basiert auf einem dualen Prinzip, wie bei vielen modernen Torpedos. Wenn er das U-Boot verlässt, vertraut er auf eine drahtgesteuerte Navigation.

Ungefähr nach der Hälfte zum Ziel übernimmt die autonome, akustische Zielsuche per Sonar, die in der Endphase den Torpedo lenkt. Das ermöglicht Kursanpassungen in Echtzeit, was eine hohe Trefferquote garantieren soll.