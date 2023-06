Russland steht kurz davor seinen „Weltuntergangs-Torpedo“ zu testen

Größtes russisches U-Boot läuft aus

In den vergangenen Tagen ist die Belgorod, Russlands größtes U-Boot, ausgelaufen. Russland hat mehrmals gesagt, dass schon in der Planung und Bauphase der Belgorod berücksichtigt wurde, dass das U-Boot später mit den Atom-Torpedos bestückt wird.

Die Belgorod ist vom Arktis-Stützpunkt Sewerodwinsk aus in See gestochen. Dort befinden sich auch die Werkshallen, in denen Poseidon gebaut wird. Die Belgorod wird von der Akademik Aleksandrov begleitet. Dabei handelt es sich um ein Unterstützungsschiff, welches schon zuvor in Zusammenhang mit Tests von Poseidon gebracht wurde.