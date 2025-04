Besitzer eines Google Pixel 7a erhalten 400 Euro zurück

Google hat ein Reparaturprogramm für das Pixel 7a gestartet. Bei dem Smartphone gibt es Probleme mit dem Akku . Dieser kann sich aufblähen. In einigen Fällen dehnt sich die Batterie so weit aus, dass sich die Rückseite vom Gehäuse löst.

Google bietet jetzt mehrere Lösungen an, wovon nicht alle in jedem Land verfügbar sind. In Deutschland kann etwa das Smartphone in autorisierten Reparaturzentren abgegeben werden, wo es kostenlos repariert wird. In einigen anderen Ländern kann das Smartphone zur Reparatur auch eingeschickt werden.

