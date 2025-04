"Wie Frösche in der Pfanne": BYD will aus Fehlern in Europa lernen

Der größte Elektroautohersteller der Welt hat seine Ziele in Europa verpasst. BYD will jetzt die Taktik ändern.

Der größte chinesische Autobauer habe seine Probleme in Europa erkannt und gehe sie entschlossen an, erklärten BYD-Partner und Branchenexperten. "Sie nehmen das sehr ernst, müssen aber verstehen, dass der Aufbau einer Position in Europa Zeit braucht", sagt Tim Albertsen , Chef von Ayvens, einem der größten Leasingunternehmen Europas und BYD-Partner. Was sich in China bewährt habe, funktioniere nicht immer in Europa.

Der weltweit führende Elektroautobauer BYD aus China hat nach einigen Fehltritten seine Strategie zur Expansion in Europa nachgeschärft. Es habe zu wenige Händler und Führungskräfte mit lokaler Marktkenntnis gegeben, sagten 6 frühere und aktive Manager zur Nachrichtenagentur Reuters. Das 2022 gestartete Modellangebot auf reine Elektroautos zu begrenzen, habe sich auch als ungeschickt herausgestellt - die in China bewährten Hybridmodelle fehlten auf europäischen Märkten.

Europas Automarkt ist kein einheitlicher Block

Der Marktneuling stellte außerdem fest, dass der Automarkt in Europa kein einheitlicher Block ist, sondern es nationale Besonderheiten gibt. Die Märkte auf dem Kontinent seien wie "Frösche in der Pfanne", die alle in unterschiedliche Richtungen springen, beschreibt es ein ehemaliger BYD-Manager. "BYD fängt gerade erst an, das zu lernen."

Die Konkurrenten aus China hätten bei Rückschlägen nicht den Kopf in den Sand gesteckt, sagt Berater Möller. "Genau das Gegenteil passiert gerade: Sie sagen, okay, wir haben jetzt Fehler gemacht, das funktioniert so nicht. Wir müssen fundamental Dinge ändern, wir müssen Leute austauschen, wir müssen hier präsenter sein."

➤ Mehr lesen: McMurtry Spéirling: Einzigartiges E-Auto kann kopfüber fahren

Stellantis-Manager abgeworben

So gewann BYD mehrere Manager vom italienisch-französischen Autokonzern Stellantis. Im August begann der frühere Fiat-Chrysler-Manager Alfredo Altavilla als Sonderberater für Europa bei BYD. Auf seine Initiative hin wechselten auch die jetzigen BYD-Landeschefs von Italien, Spanien und Deutschland, Alessandro Grosso, Alberto De Aza und Maria Grazia Davino, von Stellantis zu BYD. Im vergangenen Jahr löste Stella Li, die Nummer 2 des Konzerns in China, als Europa-Chefin Michael Shu ab. Er verpasste das Ziel, einen Marktanteil bei E-Autos in Europa von 5 Prozent zu erreichen. Im vergangenen Jahr verkaufte BYD rund 57.000 Autos, was 2,8 Prozent aller E-Autoverkäufe entspricht.

In Deutschland waren es nur 2.900. "In Deutschland ist der Markt nicht einfach, hier fehlen die Grundlagen noch", sagte die BYD-Landesmanagerin für Deutschland und eine Handvoll weiterer europäischer Länder, Davino, im März bei der Vorstellung des neuen SUV Atto 2. Das Händlernetz will sie bis Ende des Jahres auf 120 deutsche Standorte von derzeit knapp 30 ausbauen und selbst führen, nachdem es mit dem Importeur und Zwischenhändler Hedin nicht geklappt hat.