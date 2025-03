Xiaomi SU7 Ultra schon ein paar Tage nach dem Kauf gecrasht

Möglicherweise war der Xiaomi-Fahrer leicht übermütig, fahrlässig und unachtsam. Jedenfalls war das Auto stärker als die Fahrfähigkeiten . Denn wie in einem Video zu sehen ist, hat es den Xiaomi SU7 Ultra in einer Kurve aus der Fahrbahn getragen.

Was macht man als Erstes, nachdem man sich ein 1.526 PS starkes Elektroauto gekauft hat? Ein paar Runden auf der Rennstrecke drehen. Diesen Gedanken dürfte ein Käufer des Xiaomi SU7 Ultra gehabt haben.

Das Elektroauto krachte daraufhin in die Bande, wo es stecken blieb. Bilder, die das ramponierte Wrack zeigen, lassen auf einen heftigen Schaden schließen. Ob sich das Fahrzeug reparieren lässt, ist unklar.

Erst kürzlich auf den Markt gekommen

Die High-Performance-Variante des Xiaomi-Elektroautos wurde erst am 27. Februar gelauncht. Die ersten Exemplare wurden am 2. März ausgeliefert. Das Auto war also ziemlich neu, bevor es gegen die Bande gefahren wurde.

Xiaomi hat schon zum Verkaufsstart nachdrücklich empfohlen, dass Kunden am Fahrtraining-Programm für den SU7 Ultra teilnehmen sollen, bevor sie sich damit auf die Piste wagen. Ob der Fahrer des Unfallwagens dies gemacht hat, ist nicht bekannt.

Zum Marktstart wurden mehr als 10.000 Stück des Xiaomi-Autos vorbestellt. Zu haben ist es derweil nur in China. Umgerechnet kostet es dort rund 72.800 Dollar, was für chinesische Verhältnisse ein vergleichsweise hoher Preis ist.

