Tesla in der Krise, besorgniserregende Zahlen jetzt auch aus China

Die Zahl der in China hergestellten Tesla-Autos ist zuletzt stark eingebrochen.

Teslas Geschäft durchläuft gerade eine schwierige Phase. Nachdem zuletzt die Neuzulassungen in der EU deutlich nachgelassen haben, sprechen auch Zahlen aus China eine deutliche Sprache.

Laut Daten der China Passenger Car Association (CPCA) sanken die Auslieferungen von in China hergestellten Tesla-Fahrzeugen im Februar im Vergleich zum Jänner um rund die Hälfte (von 63.238 auf 30.688 Stück). Auch im Vergleich zum Februar 2024 liegt der Rückgang bei 49 Prozent. Davon berichtet Yahoo Finance.

Um die Tesla-Aktie steht es im heurigen Jahr ebenfalls nicht so gut. Am Dienstag schloss sie mit minus 4,4 Prozent. Insgesamt gab sie heuer bereits um knapp 33 Prozent nach.

Faktoren

Tesla-Autos, die in China hergestellt werden, werden zum Teil exportiert und zum Teil in dem Land selbst verkauft. Der Rückgang ist auf ein Minus bei beiden Faktoren zurückzuführen.

Das ist besonders bitter, da der Markt in China derzeit boomt. Im Jahresvergleich wurden im Februar 82 Prozent mehr E-Autos abgesetzt.

Gründe für das Schwächeln

Tesla kämpft in China unter anderem mit starkem Konkurrenzdruck durch lokale Hersteller wie BYD. Die Rückgänge in Europa werden von Branchen-Insidern auch Elon Musks politischen Avancen zugeschrieben.

Neben seiner Rolle in der US-Administration mischt er sich immer wieder in die Innenpolitik europäischer Länder ein. Unter anderem unterstützte er im Vorfeld der deutschen Bundestagswahl die in Teilen als rechtsextrem eingestufte Partei Alternative für Deutschland AFD.