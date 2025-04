Peralta S: Supersportwagen zeigt Tesla, wie es richtig geht

Erst kürzlich hat das Forbes den Tesla Cybertruck zum „größten Flop seit Jahrzehnten“ ernannt. Zu den vielen Problemen, die das Elektroauto hat, gehört die unlackierte Edelstahl-Karosserie.

Optisch ist kein Highlight und weil Stahl schwer zu bearbeiten ist, ergaben sich unnötig große Spaltmaße, was zu vielen Kundenbeschwerden führte. Und so robust, wie Tesla in der Präsentation des Cybertrucks getan hat, ist das Auto wohl auch nicht: Bei einem Unfall, der vor ein paar Tagen passiert ist, wurde der Pick-up-Truck halbiert.

Dass blankes Metall und retro-futuristisches Design auch gut aussehen können, beweist der Peralta S. Der Supersportwagen wurde bei der Automesse Pastejé Automotive Invitational in Mexiko vorgestellt.