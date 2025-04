Trump hat Zölle vermutlich mit ChatGPT berechnet

Demnach wurde einfach das Handelsbilanzdefizit eines Landes mit den USA herangezogen und durch dessen gesamtes Exportvolumen in die USA dividiert. Anschließen wurde diese Zahl halbiert und schon hat man die Höhe der Zölle .

Aber wie ist die Trump-Regierung überhaupt auf eine solche Methode gekommen? The Verge meint , dass es sich möglicherweise so zugetragen haben könnte, wie wenn ein Grundschüler kurz vor dem Abgabetermin draufkommt, dass er die Hausübung vergessen hat: Er greift auf einen KI-Chatbot zurück .

AI-Tools als mögliche Ratgeber

Ob das tatsächlich stimmt, lässt sich schwer beweisen. Es liegt jedenfalls der dringende Verdacht vor, dass die KI-Modelle von ChatGPT, Gemini, Claude oder Grok zumindest als vage Inspiration für die Trump'sche Zollberechnung hergehalten haben. Warum sich diese Mutmaßung aufdrängt, kann jede und jeder selber herausfinden.

Man muss nur die AI-Tools nach dem ökonomischen Rat fragen: "Was wäre eine einfache Möglichkeit für die USA, Zölle zu berechnen, die anderen Ländern auferlegt werden sollten, um die bilateralen Handelsdefizite zwischen den USA und jedem ihrer Handelspartner auszugleichen? Das Ziel: Die bilateralen Handelsdefizite sollen auf null gebracht werden."

Auf diese Frage wird meist die zuvor genannte Formel hervorgezaubert. In den sozialen Netzwerken kursieren seither unzählige Postings, in denen die KI-Chatbots in verschiedenen Varianten nach einer solchen Zollberechnung gefragt werden. Das Ergebnis ist vielfach dasselbe und nährt die Spekulationen, wonach die KI-Modelle eine Rolle bei der Berechnung gespielt haben könnten.

