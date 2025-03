World Liberty Financial, das Krypto-Unternehmen von US-Präsident Donald Trump wird einen so genannten Stablecoin mit der Bezeichnung USD1 auf den Markt bringen. Die Währung soll an den US-Dollar gekoppelt werden und durch US-Staatsanleihen, Dollar und andere Bargeldäquivalente abgesichert und stabil gehalten werden.

Der Stabelcoin richte sich an "staatliche Investoren und große Institutionen". Sie würden USD1 in ihre Strategien für nahtlose, sichere grenzüberschreitende Transaktionen integrieren können, wie es Zach Witkoff, Mitbegründer von World Liberty, nannte. Diese Beschreibung wirft einige Fragen auf.

