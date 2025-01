Mutmaßlicher Insider hat schon Millionen mit Trump-Coin verdient

Der Meme-Coin wurde in der Nacht auf Sonntag gestartet und schoss im Wert sofort in die Höhe.

Vorerst 200 Millionen Einheiten

Zunächst wurden 200 Millionen Einheiten herausgebracht, binnen drei Jahren sollen weitere 800 Millionen folgen. 80 Prozent der $TRUMP-Coins werden bei zwei mit der Trump Organisation verbandelten Firmen liegen: CIC Digital und Fight Fight Fight.

Der Name der letzteren und das Logo des Coins lehnen an die Szene nach dem Attentat auf Trump im Juli vergangenen Jahres an. Trump streckte die Faust aus und rief: "Fight! Fight! Fight!" (Kämpft! Kämpft! Kämpft!) Die beiden Firmen dürften zunächst am meisten profitieren, wenn der Krypto-Coin populär ist.

Auf der Website zu der Digital-Münze wird darauf verwiesen, dass sie nicht als Investitions-Objekt oder Wertpapier gedacht seien, sondern "als Ausdruck der Unterstützung der Ideale und Überzeugungen, die vom Symbol $TRUMP verkörpert werden". Trump hatte in den vergangenen Jahren unter anderem auch erfolgreich digitale Sammelkarten an seine Anhänger verkauft.