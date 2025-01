Tim Cook spendet eine Million für Trumps Amtseinführung

Der Apple-Chef will offenbar ein positives Signal an die kommende US-Administration senden.

Apple-Chef Tim Cook hat angekündigt, aus seinem persönlichen Vermögen 1 Million Dollar für den Inaugurationsausschuss des designierten Präsidenten Donald Trump zu spenden. Das wurde kurz vor der geplanten Amtseinführung Trumps am 20. Jänner bekannt, wie Axios berichtet.

Cook reiht ich damit in eine mittlerweile schon lange Liste an Tech-Größen ein, die für diesen Zweck gespendet haben. So hat etwa OpenAI-CEO Sam Altman ebenfalls eine Million zur Verfügung gestellt. Unternehmen wie Meta, Amazon und Uber haben ebenfalls so viel gespendet. Auch Autohersteller wie Toyota, GM und verschiedene Finanzinstitute haben Millionenbeträge beigesteuert.

Treffen in Mar-a-Lago

Diese Spendenwelle folgt auf eine Reihe von Treffen zwischen Trump und führenden Managern. Auch Cook besuchte Trump kürzlich in Mar-a-Lago, Florida, wo auch Tesla-CEO und Trump-Vertrauter Elon Musk anwesend war. Ähnliche Begegnungen fanden mit Zuckerberg sowie Sundar Pichai von Google und Jeff Bezos von Amazon statt. Im Oktober diskutierte Cook mit Trump über Apples Herausforderungen in der Europäischen Union, wobei Trump versprach, amerikanische Unternehmen zu schützen.

Vorbereitungen für Trump 2

Diese Entwicklungen zeigen, wie Tech-Unternehmen versuchen, sich für Trumps zweite Amtszeit zu positionieren. Meta hat bereits sein Politikteam umstrukturiert, wobei Joel Kaplan, der enge Verbindungen zu Trump und dem künftigen Vizepräsidenten JD Vance hat, eine Schlüsselrolle übernimmt.