Cybertruck-Fahrer lernt Limits des Wade-Modus auf die harte Tour

Es ist mittlerweile ein richtiger Klassiker: Elon Musk behauptet Sachen und kündigt Funktionen seiner Fahrzeuge an, die sich am Ende als heiße Luft herausstellen. Das macht er etwa bei den Selbstfahreigenschaften der Tesla-Autos seit 2016. Auch beim Cybertruck hat Musk zum Teil das Blaue vom Himmel versprochen.

In der Vergangenheit hat der Tesla-CEO mehrfach behauptet, der Cybertruck könnte kurzzeitig als Boot verwendet werden. Es sollen sich Flüsse, Seen und sogar Ozeane durchqueren lassen, verkündete Musk. Der elektrische Pick-up hat dafür einen eigenen Wade-Mode erhalten.

Mäßiger Erfolg mit dem Wade-Mode

Diesen "Watmodus" wollte ein Cybertruck-Fahrer in Truckee in Kalifornien ausprobieren und versuchte ein Gewässer zu durchqueren. Damit hatte er nur mäßigen Erfolg, wie die Highway Patrol in einem Facebook-Posting mitteilt.

