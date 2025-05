Erste United-Flüge mit Starlink-WLAN starten in den USA

Vor wenigen Tagen startete vom Flughafen Chicago O’Hare nun der erste Flug mit durchgängigem Starlink-WLAN-Service, wie The Verge berichtet . An Bord waren bei dem Rundflug United-Manager, Presse-Leute und Influencer.

Regulärer Betrieb ab 15. Mai

Schon am 15. Mai – statt wie ursprünglich angekündigt Ende des Jahres – sollen die ersten United-Flüge mit Starlink-Internet im regulären Betrieb verkehren. Dafür vorgesehen ist die Kurzstrecke zwischen Chicago und Detroit.

Im Unterschied zu anderen Internet-Systemen fürs Flugzeug funktioniert das Starlink-WLAN bei United Airlines von Gate zu Gate. Um es zu nutzen, müsse man dem kostenlosen Kunden-Treueprogramm „MileagePlus“ beitreten, heißt es bei The Verge.

Anschließend müsse man noch den Nutzungsbedingungen zustimmen, die etwa Anrufe verbieten und Kopfhörer vorschreiben, und schon könne man lossurfen. Nutzungsgebühren sollen nicht anfallen, es gebe keine Beschränkung bei der Geräteanzahl.

Schnelles WLAN

The Verge berichtet von einer durchschnittlichen Download-Geschwindigkeit von 128 Mbps während des gesamten Testflugs. Die durchschnittliche Uploadgeschwindigkeit lag bei 23,9 Mbps. Beim Landeanflug war die Verbindung dabei am langsamsten, auf Reisehöhe betrug die durchschnittliche Downloadgeschwindigkeit dagegen 196 Mbps.

Zum Vergleich: Laut Ookla Speedtest bietet Magenta Telekom die schnellsten Mobilfunk-Verbindungen in Österreich, die Downloadgeschwindigkeit liegt hier im Mittel bei 173 Mbps, die Uploadgeschwindigkeit bei 31,5 Mbps.

Starlink schon bei anderen Airlines verfügbar

United Airlines will in den nächsten Jahren alle seine 1.026 Flugzeuge mit Starlink ausstatten, als erstes seien dabei die kleinen Regionaljets an der Reihe. Bereits jetzt ist Starlink-WLAN auf manchen Hawaiian-Airlines-Flügen sowie bei Qatar Airways verfügbar. AirFrance und Scandinavian Airlines haben ebenfalls Verträge mit Starlink geschlossen und statten noch in diesem Jahr einige ihrer Linienflüge mit dem Service aus.

Starlink, das zu SpaceX gehört, verfügt mit über 7.000 Satelliten das größte Nicht-terrestrische Netzwerk und damit eine weltweit gute Abdeckung. Weil diese die Erde auf nur etwa 550 Kilometern umkreisen, ist die Latenz der Internetverbindung recht gering.