Letzter Flug von XB-1: Wegbereiter für Concorde-Nachfolger hat ausgedient

Das Unternehmen Boom Supersonic will sich jetzt dem Ziel widmen, den ersten kommerziellen Überschallflug anzubieten.

Bei seinem 13. und letzten Flug konnte der Demonstrator einige persönliche Bestleistungen aufstellen. So wurde etwa eine Flughöhe von 11.130 Metern erreicht und eine Höchstgeschwindigkeit von 1.457 km/h .

Es brauchte 10 weitere Flüge, und erst beim 11. Mal, am 28. Jänner dieses Jahres, wurde das Ziel, die Schallmauer zu durchbrechen, erreicht.

Schallmauer wurde erst in diesem Jahr durchbrochen

Insgesamt 3 Mal hat der Demonstrator XB-1 bei seinem 13. und letzten Testflug im Süden Kaliforniens die Schallmauer durchbrochen. Keiner der 3 erzeugten Überschallknalle war während des 41-minütigen Fluges zu hören. Dies lässt das Unternehmen zuversichtlich in die Zukunft des Überschallflugs blicken.

Der Demonstrator XB-1 hat nun allerdings ausgedient. Boom Supersonic will sich jetzt auf das Überschall-Passagierflugzeug “Overture” fokussieren.

Erste kommerzielle Überschallflug soll 2029 starten

Bis zu 80 Personen sollen darin Platz haben. Der Demonstrator XB-1 diente als Prototyp für das Passagierflugzeug und ist nur ein Drittel so groß wie die Overture.

Schon in einer Woche möchte Boom das Design von Overture festlegen, mit dem Bau soll in etwa 18 Monaten begonnen werden. In 4 Jahren soll das Flugzeug bereit für Passagiere sein, nimmt sich das Unternehmen vor.

