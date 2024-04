Überschall-Reisen: Diese Start-ups wollen der Concorde nachfolgen

06.04.2024

Mit der Concorde und Tupolew gab es bereits Passagierflugzeuge mit Überschallgeschwindigkeit. Nun soll das superschnelle Fliegen wiederbelebt werden.

Die "Concorde" ist eine Legende der Luftfahrtgeschichte. Der erste Prototyp hob am 2. März 1969 vom französischen Flughafen Toulouse-Blagnac ab, die ersten kommerziellen Flüge starteten ab Jänner 1976. Rund ein Jahr später gab es dann transatlantische Linienflüge zwischen London bzw. Paris und New York. ➤ Mehr lesen: Chinas Hyperschall-Drohne schlägt F-22 bei Aerodynamik Ein Transatlantikflug mit dem Überschall-Flugzeug dauerte nur 3 bis 3,5 Stunden. Damit war die "Concorde" bisher das schnellste Passagierflugzeug der Geschichte. Auch in Österreich war die "Concorde" in den 1980ern mehrmals zu Gast - Linienflüge nach Österreich gab es aber nie. Die "Concorde" war jedoch nicht das einzige Flugzeug seiner Art. Selbstverständlich hatte man auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs eine eigene Version des Flugzeugs, wie in vielen anderen technischen Bereichen auch. 1965 stellte die Sowjetunion die Tupolew Tu-144 vor. Das Flugzeug hatte eine so große Ähnlichkeit mit der "Concorde", dass man sie scherzhaft „Konkordski“ nannte. Bevor man das Flugzeug erstmals präsentierte, wurden deshalb mehrere Personen, die an der "Concorde" mitgearbeitet hatten, wegen Industriespionage verhaftet. Ihnen wurde vorgeworfen, gemeinsame Sache mit der Sowjetunion gemacht zu haben. Rekordhalter Blackbird bekommt Konkurrenz Das schnellste Flugzeug in der Luftfahrtgeschichte war allerdings keine Passagiermaschine, sondern die SR-71 „Blackbird“ von Lockheed, die mit einer Maximalgeschwindigkeit von Mach 3,2 (3.951,36 km/h) unterwegs war. Dieses Flugzeug wurde für militärische Zwecke genutzt. Mehrere Unternehmen tüfteln derzeit aber an Passagierflugzeugen, die fast so schnell wie die "Blackbird" oder sogar noch schneller fliegen sollen. Sie wollen das Reisen in Hyperschallgeschwindigkeit möglich machen - also reisen mit der 5-fachen Schallgeschwindigkeit (6.175 km/h). Damit wir zum Shopping schnell nach New York fliegen können.

Ein Rendering zeigt, wie die "Overture" von Boom Supersonic aussehen soll. © Boom Supersonic

Boom Supersonic Vergangene Woche verkündete das US-Start-up Boom Technology, dass es den ersten erfolgreichen Testflug mit dem experimentellen Überschallflieger-Prototyp XB-1 durchgeführt hat. Das Flugzeug erreichte dabei allerdings keine Überschallgeschwindigkeit, sondern nur 455 km/h (Mach 0,368) bei einer Flughöhe von 2.170 Meter. Das Flugzeug soll allerdings bis zu Mach 2,2 schaffen. Damit würde das Flugzeug, wie bereits die "Concorde", eine Flugdauer von 3,5 Stunden von London nach New York erlauben. Allerdings nur theoretisch, denn derzeit reicht dessen Reichweite nicht für diese Strecke. Das Flugzeug müsste deshalb einen Zwischenstopp einlegen. Irgendwann soll die Technologie von XB-1 dann im von Boom geplanten Überschall-Flugzeug "Overture" stecken, das für 64 bis 80 Passagiere Platz bieten soll. Bereits mehrere Fluglinien wie United, American und Japan Airlines haben das Flugzeug schon vorbestellt, ab 2029 sollen erste kommerzielle Flüge damit stattfinden, zumindest wenn alles nach Plan geht. Die Flugtickets sollen preislich mit jenen in der Business-Class von herkömmlichen Langstreckenflügen mithalten können. Die Geschwindigkeit der Passagiermaschine "Overture" soll bei Mach 1,7 liegen - es wird 1,7-mal so schnell wie Schall und damit doppelt so schnell sein wie ein gewöhnliches Passagierflugzeug.

Das neue Hyperschallflugzeug von der NASA und Lockheed Martin wurde im Jänner 2024 präsentiert. © Lockheed

Lockheed Ein ähnliches Proof-of-Concept wie Booms XB-1 ist auch die X-59 von Lockheed Martin. Das experimentelle Überschallflugzeug wurde am 12. Jänner 2024 vorgestellt und ist eine Kooperation zwischen Lockheed und der NASA. Es soll beweisen, dass Überschall-Flüge auch leiser gehen und so zu einer größeren Akzeptanz dieser Flugzeuge beitragen. Denn der Lärm, der beim Durchbrechen der Schallmauer entsteht, ist bislang einer der größten Nachteile von Überschallflügen. X-59 soll vor allem eine Datengrundlage für US-Regulierungsbehörden liefern, die damit Mindeststandards für Fluglärm festlegen sollen.

Mit dem Flugzeug will die NASA den Überschall, der von solchen Flugzeugen ausgelöst wird, wesentlich leiser machen. Die Forscher*innen, die mit der Technologie experimentieren, hoffen, mit dem Flugzeug zu beweisen, dass eine Beschleunigung auf Überschall möglich ist. Ohne, dass der übliche Lärm entsteht. Dazu haben sie sich beim Design einiges überlegt. Die X-59 wird von einem einzelnen Triebwerk angetrieben, das auch bei Kampfflugzeugen verwendet wird. Es ist so platziert, dass der Lärm von den Menschen am Boden weggeleitet wird. Statt dem lauten Knall soll das Geräusch bei Durchbrechen der Schallmauer eher einem „leisen Schlag“ gleichen. Derzeit sind in den USA Überschallflüge verboten, weil sie zu laut sind. Würde man es schaffen, eine leisere Technologie zu entwickeln, könnte das den Weg zu Überschallflügen ebnen.

Das US-Start-up Hermeus will seine "Halycon" bereits 2029 zum ersten Mal fliegen lassen. © Hermeus

Hermeus Das US-Start-up Hermeus arbeitet an einer Passagiermaschine, die in 90 Minuten von New York nach Paris fliegen können soll. Das ist 5-mal so schnell, wie gewöhnliche Flugzeuge unterwegs sind. Sie soll mit maximal Mach 5 fliegen und eine Reichweite von 7.403 Kilometern besitzen. Das erste fertige Modell soll es bereits 2029 geben. Ähnlich wie Boom Supersonic arbeitet auch Hermeus derzeit mit einem Testflugzeug, das stetig weiterentwickelt wird. Der Prototyp Quaterhorse Mk 1 soll noch dieses Jahr abheben.

Selbsterklärtes Ziel von Hermeus ist es, den Geschwindigkeitsrekord zu brechen, der 1976 von der SR-71 "Blackbird" aufgestellt wurde. Derzeit scheint es allerdings alles andere als sicher, ob die Firma das auch schaffen wird: Der Unternehmensgründer A.J. Piplica sagt selbst, dass die Chancen, das Flugzeug in die Luft zu bekommen, bei weniger als 50 Prozent liegen.

Der "Supersonic Jet" von Exosonic soll Platz für 71 Passagiere bieten. © Exosonic

Exosonic Auch Exosonic arbeitet an einem Überschalll-Passagierflugzeug. Es soll auf Mach 1,8 beschleunigen können und eine Reichweite von 9.260 Kilometer besitzen. Es würde Platz für 71 Passagiere bieten. Neben Lockheed und der NASA setzt sich auch Exosonic für leisere Überschallflieger ein. Sie wollen eines Komplettverbots von Überschallflügen in den USA bestimmte Lärmgrenzen für Überschallflüge festlegen. Ihr Flugzeug soll in 4 Stunden von der US-Metropole Chicago nach London fliegen. Das Unternehmen behauptet, dass ihr Überschall-Antrieb eine Lautstärke unter 80 dB verursachen würde, wenn es die Schallmauer durchbricht. Das entspricht etwa der Lautstärke von Verkehrslärm. Das Flugzeug soll außerdem mit nachhaltigem Treibstoff fliegen und so die Umwelt weniger belasten.

Der "Stargazer" soll mit Mach 9 fliegen können, verspricht das Start-up Venus Aerospace. © Venus Aerospace

Wann genau es das von Exosonic entwickelte Passagierflugzeug geben wird, hat das Unternehmen bis dato nicht verraten. Allerdings sagt Exosonic selbst, dass wir allgemein erst mit anfangs oder Mitte der 2030er Jahre mit einem solchen Flugzeug rechnen dürfen. Venus Aerospace Der "Stargazer" von Venus Aerospace ist kein gewöhnliches Passagierflugzeug, sondern ein „Spaceplane“. Es heißt so, weil es einen Raketenantrieb hat und mit unglaublichen Mach 9 fliegen soll – das wäre 9-mal so schnell wie Schall. Der "Stargazer" soll die Überquerung des Pazifiks in einer Stunde ermöglichen. Die Entwicklung des Flugzeugs ist erst 2020 gestartet. In dem Jet sollen bis zu 12 Personen Platz finden und das Flugzeug soll mehr als 8.000 km/h schaffen. Damit ist das Flugzeug 11-mal so schnell wie heutige Passagierflugzeuge. Zum Starten soll das Flugzeug einen normalen Flugzeug-Antrieb nutzen. Wenn es dann in der Luft weiter weg von Stadtzentren sei, würden der Raketenantrieb aktiviert und die Maschine auf Hyperschallgeschwindigkeit beschleunigt werden.

Bisher hat das Start-up mit Sitz in Denver allerdings noch nicht viel gezeigt, außer große Versprechungen. Das Flugzeug, das etwas zu gut klingt, um wahr zu sein, soll eine Flughöhe von 52.000 Meter schaffen. Die Flughöhe von normalen Flugzeugen beträgt hingegen ca. 11.000 Meter - dadurch könnte man als Passagier im "Stargazer" sogar die Erdkurve am Horizont sehen. Bis es ein solches Flugzeug tatsächlich geben dürfte, wird noch mehr als ein Jahrzehnt vergehen - falls es das Flugzeug überhaupt irgendwann geben wird. ➤ Mehr lesen: Stargazer: Überschallflugzeug soll mit Mach 9 fliegen

Das erste Hyperschall-Flugzeug mit Wasserstoff-Antrieb entwickelt das Schweizer Unternehmen Destinus. © Destinus

Destinus Nicht nur amerikanische Unternehmen tüfteln an Hyperschall-Flugzeugen. Das Schweizer Start-up Destinus will 2026 einen Prototyp für ein Hyperschall-Flugzeug vorstellen, das mit Wasserstoffantrieb funktioniert. Es soll das erste seiner Art in der Geschichte der Luftfahrt werden und bis 2030 gebaut werden. Dabei arbeitet der Schweizer Flugzeugbauer derzeit an mehreren Prototypen. "Destinus S" soll künftig Geschäftsreisende transportieren. Bis zu 25 Passagiere würden in dem Wasserstoffflugzeug Platz finden und es soll 10.000 km weit fliegen können. Das Flugzeug könnte doppelt so schnell wie die Concorde sein und Reisende in 1,5 Stunden von Paris nach New York fliegen. Die maximale Fluggeschwindigkeit soll Mach 5 betragen. Mit ersten Auslieferungen rechnet Destinus zwischen 2032 und 2035.

Erste Darstellungen zeigen das chinesische Flugzeug von Space Transportation in dem bis zu 12 Personen Platz haben sollen. © Space Transportation