Virgin Galactic gibt Datum für ersten kommerziellen Raumflug bekannt

Das private Raumfahrtunternehmen des Milliardärs Richard Branson will noch im Juni ins All starten.

Virgin Galactic hat den Beginn seiner kommerziellen Raumflüge für diesen Monat angekündigt. Der Galactic 01 genannte Erstflug werde zwischen dem 27. und 30. Juni starten, gab das Unternehmen des britischen Milliardärs Richard Branson am Donnerstag nach US Börsenschluss bekannt .

An Bord sollen drei Passagier*innen aus Italien sein, die an Bord des Raumschiffs Forschungen zur Mikrogravitation durchführen wollen. Galactic 02 soll im August folgen. Danach ist monatlich je ein weiterer Flug geplant.

450.000 Dollar pro Person

Virgin Galactic, das große Pläne mit dem Weltraumtourismus hat, hatte Mitte Februar 2022 mit dem allgemeinen Ticket-Verkauf begonnen und verrechnet für seine Flüge ins All 450.000 Dollar pro Person.

Die ersten Testflüge wurden bereits 2013 absolviert. Nach dem tödlichen Crash des SpaceShip Two im Jahr 2014 wurden sie aber unterbrochen und erst 2 Jahre später wieder aufgenommen. Den ersten bemannten Flug ins All absolvierte Virgin Galactic mit Gründer Branson an Bord im Juli 2021. Seinen bisher letzten Testflug führte das Unternehmen Ende Mai durch.