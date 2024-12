Jaguars kontroverses Luxus-Elektroauto auf der Straße gesichtet

Als der britische Autohersteller vor einigen Tagen sein neues Fahrzeug-Design vorgestellt hat, wurden die Bilder massenweise durch die sozialen Netzwerke getrieben. Mit dem ungewöhnlichen Aussehen der Elektroautos hat Jaguar seither mehr Aufmerksamkeit als in den letzten Jahrzehnten zusammen.

Weil das Design des Type 00 derart außergewöhnlich ist, dachten viele an einen Scherz. Jaguar meint es aber tatsächlich ernst. Nun wurde nämlich ein gut getarnter Jaguar in dem Look auf einer öffentlichen Straße in Großbritannien bei Testfahrten erspäht und gefilmt.

