Hässlich oder super: Neuer Jaguar spaltet die Meinungen

Der Name des Konzeptfahrzeugs wird ebenfalls durch den Kakao gezogen. „00 war früher in Hotels die Beschriftung für die Toilette am Gang. Sehr passend“, liest man in den Kommentaren mehrfach. „00 ist die Zahl der Autos, die Jaguar verkaufen wird“ ist ebenso in einigen Varianten zu lesen.

Das stimmt sogar – auch wenn es der User wohl nicht so gemeint hat: Der Type 00 ist nämlich ein Konzeptfahrzeug und wird so in dieser Form nicht verkauft werden. Wie viele der 00-Designelemente dann in neuen Jaguar-Elektroautos stecken werden, weiß man noch nicht. Diese sollen jedenfalls über 120.000 Euro kosten, wenn sie erscheinen.

Auch Experten sind skeptisch

„Ich bin überrascht, dass Jaguar Kommentare für dieses YouTube-Video zulässt“, ist einer der Kommentare mit den meisten Likes. Aber auch abseits von YouTube muss sich Jaguar Kritik zu dem Fahrzeug gefallen lassen, wie die BBC berichtet.