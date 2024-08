Neues Elektroauto fährt seitlich, Längsparken wird zum Kinderspiel

Derzeit sorgen Videoclips in chinesischen Online-Netzwerken für Aufsehen, die ein getarntes Auto in einer Tiefgarage zeigen. Zu sehen ist ein Modell des chinesischen Herstellers IM Motors. Aus diesem steigt die Beifahrererin aus. Der Fahrer parkt anschließend das Auto seitwärts.

Dafür könnte sprechen, dass der L6 zwar auch den Krabbengang beherrscht, aber nicht so extrem. Bisher kann er nur diagonal fahren (ca. 45 Grad), nicht aber 90 Grad, so wie es im Video zu sehen ist.

Semi-Solid-State-Battery

Der IM L6 hat in der höchsten Ausstattung einen Semi-Feststoffakku verbaut, bei dem nur ein Teil des Elektrolyts aus festen Stoffen besteht. Die Batterie kann mit bis 400 kW aufgeladen werden, was ihr in 12 Minuten eine Reichweite von 400 Kilometer verschaffen soll. Die maximale Reichweite liegt bei 1.000 Kilometer. In China ist das Auto ab einem Preis von umgerechnet 29.600 Euro zu haben.

2025 will IM Motors auch in Europa starten. Es ist davon auszugehen, dass die Fahrzeuge hierzulande deutlich teurer sein werden. Nicht zuletzt aufgrund der geplanten Strafzölle auf chinesische E-Autos.