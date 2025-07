Mysteriöse rote Punkte im Universum könnten supermassereiche Sterne sein

Frühere Untersuchungen haben gezeigt, dass es sich bei diesen roten Punkten um aktive Galaxienkerne mit supermassiven Schwarzen Löchern in ihrem Zentrum handeln könnte. Eine Möglichkeit ist auch, dass sie ihre rote Farbe durch enorme Mengen an Gas und Staub erhalten haben.

Die Hypothese

Die Forschenden der Studie vermuten, dass solche Sterne nur im sehr frühen Universum entstehen konnten. Am Ende ihres Lebens explodierten sie vermutlich in einer gewaltigen Supernova und hinterließen dabei schwarze Löcher. Diese könnten als Samen für die supermassiven Schwarzen Löcher gedient haben. Das würde erklären, warum Astronomen solche riesigen Schwarzen Löcher bereits sehr früh in der Geschichte des Universums entdeckten.

Die Forscher glauben, dass die LRDs möglicherweise das direkte Licht von supermassiven Sternen zeigen, die gerade aktiv wachsen. Sie dürften sich in den letzten 1.000 Jahren ihres Lebens befinden, bevor sie kollabieren. „Diese kurze Lebensdauer steht im Einklang mit der Seltenheit von LRDs, was darauf hindeutet, dass sie eine flüchtige, aber entscheidende Phase in der Entstehung von Galaxien und Schwarzen Löchern darstellen“, so die Autoren der Studie.

➤ Mehr lesen: Diese 2 Schwarzen Löcher dürfte es physikalisch gar nicht geben

Überprüfung der Hypothese

Um zu überprüfen, ob die LRDs tatsächlich uralte, supermassive Sterne sind, führten sie Berechnungen durch, erstellten Modelle und verglichen diese mit den Beobachtungsdaten des JWST. Supermassive Sterne sollen etwa eine Million Mal soviel Masse haben wie unsere Sonne.

Mit dem Modell konnte erklärt werden, was man bei den LRDs beobachten konnte. Die Helligkeit und die Lichtmerkmale des simulierten Sterns passten zu den echten Messdaten, die das James-Webb-Teleskop geliefert hat.

Es hat sich gezeigt, dass Supermassive Sterne mit einer Million Sonnenmassen genauso hell sind wie die LRDs. Außerdem stimmen die Spektren der Supermassiven Sterne mit den beobachteten Spektren der LRDs überein. „Zusammenfassend lässt sich sagen, dass unser Modell der Supermassiven Sterne ein bemerkenswert einfaches und in sich konsistentes physikalisches Bild für LRDs liefert“, schreiben die Autoren.

Nun braucht es weitere Studien, um diese Theorie zu bestätigen. Stellt sich heraus, dass die LRDs tatsächlich supermassive Sterne sind, hätten wir eine Antwort auf eine der spannendsten Fragen in der Astronomie.