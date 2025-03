Forscher vermuten, dass wir in einem Schwarzen Loch leben könnten

Alle Galaxien drehen sich um sich selbst. Das ist die Folge eines Drehimpulses, dessen Ausgangspunkt in der Entstehung der Galaxien liegt. Forscher der Kansas State University haben eine neue Studie veröffentlicht, die jetzt zeigt, dass eine überwiegende Anzahl an Galaxien im tiefen Universum in die gleiche Richtung rotiert. Das könnte eine Theorie unterstützen, wonach unser gesamtes Universum im Inneren eines Schwarzen Lochs existiert.

Die neuen Daten wurden mithilfe des Weltraumteleskops James Webb aufgezeichnet. In der Studie wurden 263 Galaxien im JADES-Feld analysiert. Demnach drehen sich etwa 2 Drittel im, während sich ein Drittel gegen den Uhrzeigersinn dreht. Eigentlich würde man erwarten, dass die Zahl annähernd gleich ist.

