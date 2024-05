Rekordverdächtige Verschmelzung von Schwarzen Löcher beobachtet

Noch nie wurde ein solches Ereignis in einem so jungen Universum beobachtet. Für Astronomen ist die Entdeckung eine Sensation.

Das James Webb Space Telescope hat einen Rekord gebrochen: Es entdeckte die bisher am weitesten entfernte Verschmelzung von Schwarzen Löchern, die jemals dokumentiert wurde.

Schwarze Löcher haben Gravitationsfelder, die so stark sind, dass sie selbst Licht verschlucken können. Wenn zwei Schwarze Löcher verschmelzen, werden sie zu einer einzigen Masse. Die nun dokumentierte Verschmelzung fand in einem Universum statt, das mit 740 Millionen Jahren noch sehr jung ist. Noch nie haben Astronom*innen ein solches Ereignis in einem so jungen Universum beobachten können.

Ursprünglich aufgezeichnet wurde das Ereignis im Mai 2023 mit dem NIRSepc-IFU-Instrument des Webb-Teleskops. Das System aus Galaxien, wo die Objekte verschmolzen, wurde „ZS7“ getauft. Solche Phänomene sind für unsere Bodenteleskope normalerweise nicht sichtbar.