Surreal: Das passiert, wenn man in ein Schwarzes Loch fällt

Das Schwarze Loch im Video hat eine Masse, die 4,3 Millionen Mal größer ist als jene unserer Sonne . Das entspricht etwa dem supermassereichen Schwarzen Loch, das sich im Zentrum unseres Sonnensystems befindet. "Kleinere Schwarze Löcher mit etwa 30 Sonnenmassen haben einen viel kleineren Ereignishorizont und stärkere Kräfte, die Objekte zerreißen können, bevor sie den Horizont erreichen", erklärt NASA-Astrophysiker Jeremy Schnittmann in einer Aussendung . "Wenn man die Wahl hat, möchte man in ein supermassereiches Schwarzes Loch fallen".

Hast du dich jemals gefragt, was passiert, wenn du in ein Schwarzes Loch fällst ? Dank einer Visualisierung der NASA kann man nun in den Ereignishorizont eintauchen - jenem Punkt, ab dem nichts mehr einem Schwarzen Loch entfliehen kann.

Spaghettifizierung tritt ein

In Echtzeit dauert es im Beispiel der NASA rund 3 Stunden, um bis zum Ereignishorizont zu gelangen, inklusive 2 30-minütigen Umkreisungen um das Schwarze Loch. Für einen Außenstehenden erreicht der oder die Fallende den Ereignishorizont allerdings nie, sondern scheint kurz davor einzufrieren. Deshalb wurden Schwarze Löcher ursprünglich auch als "gefrorene Sterne" bezeichnet.

Ist der Ereignishorizont erreicht, ist es nur noch ein Katzensprung (25 Millionen Kilometer) bis zur Singularität - also dem eindimensionalen Punkt im Zentrum des Schwarzen Lochs, an dem sich alle Masse ansammelt. Diese erreicht man innerhalb weniger Sekunden. Kurz vor der Singularität beginnt auch die Spaghettifizierung - Körper werden in die Länge gezogen, weil die Anziehungskraft an ihrem Unterteil größer ist als an ihrem Oberteil.

Was, wenn man entkommt?

In einem zweiten Video übertritt man den Ereignishorizont nicht, sondern entkommt ihm in einem Raumschiff und kehrt auf das Mutterschiff zurück. Durch den 6-stündigen Flug wäre man 36 Minuten jünger als die Kolleg*innen, die auf dem Mutterschiff zurückblieben. Das liegt einerseits an der Gravitation des Lochs, andererseits an der Bewegung mit Beinahe-Lichtgeschwindigkeit, bei der die Zeit ebenso langsamer vergeht.