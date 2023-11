Erstmals "Fütterung" eines Schwarzen Lochs beobachtet

Die Wissenschaftler*innen beobachteten das Schwarze Loch mithilfe des ALMA-Teleskops in der Atacama-Wüste in Chile. Die 13 Millionen Lichtjahre entfernte Galaxie hat einen aktiven Kern. Das bedeutet, Gas wird angezogen und das Schwarze Loch wächst.

Bisher war allerdings unklar, was tatsächlich nah am Schwarzen Loch passiert. So konnte die Akkretionsscheibe, also das Material, dass sich auf das Zentrum zubewegt, nur bis auf 300 Lichtjahre Abstand beobachtet werden. Klar war: Das Material rotiert um das Schwarze Loch, verdichtet sich zunehmend und bewegt sich mit steigender Geschwindigkeit. Dadurch erhitzt es sich auf mehr als eine Million Grad Celsius.

Nur 3 Prozent des Gases werden auch eingespeist

Die neueste Beobachtung zeigt nun die Geschehnisse bis auf wenige Lichtjahre am Rande des Schwarzen Lochs. Dabei zeigte sich etwas Unerwartetes: Es strömt nicht nur Gas in das Zentrum, sondern auch heraus. Laut dem Team um Takuma Izumi vom National Astronomical Observatory of Japan in Tokio werden nur 3 Prozent des Gases tatsächlich eingespeist.