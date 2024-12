Mars-Orbiter nimmt “Winterwunderland” auf

Kein Polar-Express, sondern ein Mars Express : Die so getaufte Marssonde der europäischen Raumfahrtagentur ESA zeigt den Roten Planeten von seiner frostigen Seite . Die Aufnahmen wurden am Australe Scopuli gemacht, einem Steilhang am Südpol des Mars.

Wer in Zukunft auf dem Mars mit Skiern seine Schwinge üben will, muss dabei auf Hunderte potenzielle Staub-Explosionen achten. Wenn das Sonnenlicht nämlich auf die transparenten Eisschichten scheint, erwärmt es die darunterliegende Oberfläche. Das Eis in Oberflächennähe beginnt zu schmelzen und geht dann sogar in den gasförmigen Zustand über.

Der Druck unter der oberen Eisschicht baut sich so weit auf, bis es zu einem Gasausbruch kommt, bei dem auch dunkler Staub an die Oberfläche befördert wird. Je nach Wind können sich diese Staubwolken Dutzende bis Hunderte Meter weit ausbreiten.