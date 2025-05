Apple-Manager schickt Google-Aktie mit einem Satz auf Talfahrt

Wer auf einem Apple-Device im Safari-Browser eine Suchanfrage stellt, landet bei der Google-Suche. Seit dem allerersten iPhone ist die Google-Suche nämlich die Standardsuche im Safari-Browser. Damit das so bleibt überweist Google dem iPhone-Konzern jedes Jahr geschätzte 20 Milliarden Dollar.

Ob das auch in Zukunft so sein wird, hat Eddy Cue in Frage gestellt. Er ist bei Apple für das Dienstleistungsgeschäft zuständig und sagte, der iPhone-Konzern wolle künftig möglicherweise eine neue KI-Suche in seinem Web-Browser integrieren.

Diese Aussage hat das Fundament von Google erzittern lassen. Die Aktie des Mutterkonzerns Alphabet wurde damit auf eine steile und abrupte Talfahrt geschickt. In nur wenigen Stunden sackte das Papier um 7,5 Prozent ab.

