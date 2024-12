Massensterben in Musks Stadt am Mars

Elon Musks Marspläne sind bekannt: Erobern, besetzen, besiedeln. Wenn nötig wird der rote Planet auch vorher mit Atombomben beschossen, um Terraforming zu betreiben.

Während der Milliardär und SpaceX-Chef seine Nuklearwaffen-Idee schon länger nicht mehr posaunt hat, hält er an seiner anderen Vision fest. Bis 2050 will er eine Million Siedler zum Mars bringen, damit aus einer Mars-Basis eine Kolonie und schließlich eine florierende Mars-Stadt wird.

Katastrophe nicht abwendbar

Eine populäre Kritikerin dieser Pläne ist die Biologin Kelly Weinersmith. 2023 hat sie zusammen mit ihrem Mann Zach das Buch „ A City on Mars: Can We Settle Space, Should We Settle Space, and Have We Really Thought This Through?” veröffentlicht. Darin kommen die beiden zum Schluss, dass der Mars eine furchtbare Wahl für eine Siedlung ist. Sie sagen sogar eine humanitäre Katastrophe epischer Ausmaße voraus.