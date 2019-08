Elon Musk will wieder den Mars mit Atombomben beschießen

2018 folgte schließlich eine Studie, die das konkretisierte. Demnach sei nicht genügend Kohlendioxid am Mars vorhanden, um einen wesentlichen Unterschied zu machen. Die Atmosphäre des Mars hat derzeit etwa nur 0,6 Prozent des Kohlendioxid-Anteils der Erde. Würde man Atombomben am Mars zünden, könne laut den Forschern dieser Wert auf maximal 7 Prozent gesteigert werden. Von „erdähnlichen“ Bedingungen sei man also weit entfernt.

Musk hält aber an seiner Theorie fest. Um das zu bekräftigen, hat er nun auch die passenden Fanartikel. Auf der SpaceX-Website werden T-Shirt mit dem Slogan „Nuke Mars“ verkauft. Darauf ist auch wieder das Bild des Mars zu sehen, wie er durch Terraforming vom Roten Planeten zu einer zweiten Erde wird.