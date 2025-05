Apple warnt Nutzer vor "Söldner-Spyware"

Journalisten und Aktivisten in rund 100 Länder sollen vor möglichen Attacken gewarnt worden sein.

Apple hat in dieser Woche Nutzerinnen und Nutzer in rund 100 Ländern darüber informiert, dass ihre iPhones Ziel sogenannter "Mercenary-" bzw. "Söldner-Spyware" geworden sein könnten. Die Betroffenen sollen demnach aufgrund ihrer Tätigkeit oder Identität ausgespäht worden sein. Unter ihnen sind etwa Journalisten und Aktivistinnen, wie TechCrunch berichtet. Bereits vor rund einem Jahr gab es sehr ähnliche Warnungen.

➤ Mehr lesen: Apple warnt Nutzer in 98 Ländern vor Spyware-Attacken

2 Betroffene, der italienische Journalist Ciro Pellegrino und die niederländische rechte Aktivistin Eva Vlaardingerbroek, machten ihre Benachrichtigungen öffentlich. Pellegrino schrieb in einem Artikel, er habe am Dienstag eine E-Mail und eine SMS von Apple erhalten, in denen ihm mitgeteilt wurde, dass er Ziel von Spyware sei. Vlaardingerbroek postete auf X dazu.

➤ Mehr lesen: 7 Tipps, mit denen ihr Signal sicherer macht