7 Tipps, mit denen ihr Signal sicherer macht

Der US-amerikanische Journalist Jeffrey Goldberg veröffentlichte in den vergangenen Tagen Auszüge aus einem Signal-Chatverlauf zwischen US-Regierungsmitgliedern , darunter Vizepräsident JD Vance, zu einem Militäreinsatz im Jemen. Warum er in die Chatgruppe geraten war und die Angriffspläne mitlesen konnte, ist noch unklar. Sicher ist allerdings: er hätte nicht im Chat „Houthi PC small group“ sein sollen.

Nicht zu verwechseln mit dem Signal-PIN ist die Bildschirmsperre . Wenn diese aktiviert ist, kann man Signal nur öffnen, nachdem man den PIN-Code des Smartphones nochmal eingibt oder sich biometrisch (z.B. per Fingerabdruck oder Face ID ) authentifiziert. Ist die App entsperrt, wird das mit einem offenen Schlossymbol in der Benachrichtigungsleiste des Smartphones angezeigt.

Für einen besonders heiklen Chat ist es ratsam, sich mit dem Empfänger oder der Empfängerin zuerst „in echt“ zu treffen . Nachdem man einen Signal-Chat gestartet hat, kann man die „Chat-Einstellungen“ aufrufen und darüber die „Sicherheitsnummer anzeigen“ lassen. Dann erscheint ein QR-Code sowie die 60-stellige Sicherheitsnummer auf dem Display. Stimmt die auf dem eigenen Gerät mit dem des Gegenübers überein, kann man auf „Als verifiziert markieren“ tippen. Von da an wird in der Kopfzeile der Unterhaltung, neben dem Namen des Kontakts, ein Häkchen mit dem Hinweis „verifiziert“ angezeigt.

Im selben Menüpunkt kann man außerdem einstellen, wer einen anhand der Telefonnummer finden kann. Gibt man hier „Jeder“ an, können alle, die die eigene Nummer schon im Telefonbuch gespeichert haben, einen Chat auf Signal starten. Wenn „Niemand“ ausgewählt ist, ist der eindeutige Signal-Nutzername nötig, um in Kontakt zu treten. Diesen kann man beim Einrichten der App eingeben, er muss einzigartig sein und enthält immer eine Reihe von Zahlen am Ende.

Die Bildschirmsperre lässt sich über das Einstellungsmenü unter dem Punkt „Datenschutz“ und „App-Sicherheit“ einschalten. Sie wird dann automatisch nach einer, 5 oder 30 Minuten aktiviert. Die Funktion kann auch nützlich sein, wenn man jemandem zwar kurz sein Handy geben, aber diese Person nicht in den Chats lesen lassen will.

Wird die Sicherheitsnummer geändert, und damit auch die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, zeigt Signal eine Warnmeldung an. In vielen Fällen ist eine solche Warnung auf die Neuinstallation der App oder ein neues Gerät des Kontakts zurückzuführen. Sicherheitshalber überprüft man die Sicherheitsnummer dann aber nochmal persönlich.

In einer Anhörung vor dem Geheimdienstausschuss des US-Senats am 25. März 2025 wird ein ausgedruckter Screenshot der Signal-Chats gezeigt, die Journalist Jeffrey Goldberg mitgelesen hatte.

Um Kontakte mit ähnlichen oder gleichen Profilnamen (die Anzahl der „Annas“, „Franziskas“ und „Johannes“ in meinen Signal-Kontakten ist unüberschaubar) voneinander zu unterscheiden, kann man jedem davon einen Spitznamen geben.

Dafür muss man nur auf die Kopfzeile des entsprechenden Chats tippen und kann unter dem Punkt „Spitzname“ dann Vorname, Nachname und eine Notiz eingeben. Diese Informationen sind Ende-zu-Ende-verschlüsselt und nur für einen selbst sichtbar.

Es spricht also theoretisch nichts dagegen, eine der Annas als „aufdringliche Nachbarin“ oder einen der Johannes als „nervigen kleinen Bruder des Arbeitskollegen“ einzuspeichern. Der „Spitzname“ ersetzt in der Chatübersicht und in der Kopfzeile der Unterhaltung den zuvor angezeigten, vom Kontakt selbst gewählten Namen. Die Notiz ist in den Chateinstellungen nachzulesen.

6. Benachrichtigungen verbergen

Unter dem Punkt „Benachrichtigungen“ und „Nachrichten“ im Einstellungsmenü kann man festlegen, was einem angezeigt wird. Wählt man „Name und Nachricht“ sind diese im Falle einer Benachrichtigung auf dem Lock-Screen vollständig zu lesen. Damit niemand, der zufällig gerade einen Blick auf das Handy wirft, unberechtigterweise Privates mitliest, sollte man hier „Nur Name“, oder „Kein Name und Nachricht“ auswählen.

Übrigens kann man hier auch Benachrichtigungsprofile einstellen. Darin kann man Kontakte und Gruppenchats zusammenstellen, von denen man nur zu gewissen Zeiten benachrichtigt werden will. Das bietet sich zum Beispiel für arbeitsbezogene Chats an, die man abends und am Wochenende lieber ignoriert. Auch möglich ist ein „Schlafen“-Profil, in dem man vielleicht nur Anrufe und Nachrichten von den Kontakten zulässt, die einem am allernächsten stehen.