Signal bekommt lang erwartete Funktion

Der Messenger holt mit einem neuen Feature auf und kündigt gleich eine weitere wichtige Funktion an.

Beim Datenschutz ist Signal vielen anderen Messengern voraus. Wenn es aber um die Vielfalt der Features geht, hat Signal noch oft das Nachsehen. Nun holt die Messenger-App aber auf und bringt eine lang erwartete Funktion.

Signal kann man bereits mit einem Account auf mehreren Geräten gleichzeitig nutzen. Dabei werden auch die Nachrichten über alle Devices hinweg aktualisiert. Was allerdings bislang nicht funktioniert hat: Die Synchronisierung der älteren Chat-Verläufe. Dieses Feature wird in den kommenden Wochen für alle Signal-Nutzer verfügbar.

➤ Mehr lesen: Mit dieser neuen Funktion zieht Signal an WhatsApp vorbei

Neue Funktion synchronisiert alte Chat-Verläufe

Wer Signal also künftig auf einem neuen Gerät in Betrieb nimmt und mit seinem Account verknüpft, bekommt auch all die alten Chat-Nachrichten auf dem neuen Gerät angezeigt. Damit stehen auf neu gekoppelten Geräten der gesamte Nachrichtenverlauf sowie die gesendeten Medien der vergangenen 45 Tage sofort zur Verfügung, heißt es von Signal.

➤ Mehr lesen: Wie verdient WhatsApp eigentlich Geld?