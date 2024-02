Mit dieser neuen Funktion zieht Signal an WhatsApp vorbei

Die Signal-App ändert dies nun und führt Benutzernamen ein , mit denen sich Telefonnummern für Chat-Partner*innen verbergen lassen. Bei WhatsApp gibt es diese Möglichkeit in dieser Form derzeit noch nicht, es wird aber daran gearbeitet .

Was vielen dabei ein Dorn im Auge ist, ist der Umstand, dass dadurch alle Kontakte die eigene Telefonnummer einsehen können. Vor allem in größeren Gruppen-Chats wollen viele nicht, dass für alle Teilnehmer*innen alle Telefonnummern ersichtlich sind.

An der Vorgehensweise mit dem Profilnamen ändert sich nichts. Alle Signal-Nutzer*innen können einen selbst gewählten Profilnamen verwenden und diesen jederzeit ändern. Der Profilname wird in persönlichen Chats und Gruppen-Chats anderen Teilnehmer*innen angezeigt.

Dieses Verbergen ist optional und wer will, kann seine Telefonnummer auch weiterhin anzeigen. Neu ist auch, dass man nun einstellen kann, dass man in Signal nicht mehr über die eigene Telefonnummer gefunden werden kann.

Es besteht nun aber die Möglichkeit, die eigene Telefonnummer vor all jenen Kontakten zu verbergen , denen die Telefonnummer bislang noch nicht bekannt ist - vor allem nützlich in Gruppen-Chats.

Die Telefonnummer benötigt man nach wie vor, wenn man sich bei Signal erstmalig anmeldet . All jene Kontakte, die die jeweilige Telefonnummer bereits in ihren Smartphones eingespeichert haben, bekommen sie auch weiterhin zu sehen .

3. Der Benutzername

Neu hinzu kommt der Benutzername. Dieser ist unabhängig vom Profilnamen und kann nur zur Kontaktaufnahme verwendet werden. Will man also mit jemandem über Signal in Kontakt treten, lässt sich dies künftig über den Benutzernamen bewerkstelligen - völlig unabhängig von der Telefonnummer.

Aus dem Benutzernamen lässt sich auch ein QR-Code sowie ein einzigartige URL-Link generieren, womit sich der Kontakt zu Signal-User*innen herstellen lässt. Der Benutzername kann jederzeit geändert werden, er wird nirgends angezeigt und es gibt auch kein Verzeichnis an Benutzernamen, das durchsucht werden kann.

