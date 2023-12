WhatsApp: So verschickt ihr Fotos in Originalqualität

Entscheidet man sich dafür, ein solches HD-Foto zu versenden, bleibt zwar die Auflösung gleich, allerdings wird die Bildqualität dennoch reduziert - erkennbar ist dies unter anderem an der niedrigeren Dateigröße , die beim Empfängergerät ankommt.

Erst vor wenigen Monaten hat WhatsApp dafür eine entsprechende Funktion eingeführt, sodass man nun zwischen den herkömmlichen Qualitätseinbußen und einer so genannten " HD-Qualität " wählen kann.

Beim Versenden von Memes oder manchen Schnappschüssen ist dies nicht weiter tragisch, ja sogar von Vorteil, weil man sich Datenvolumen und Speicherplatz spart. Wenn man aber ein schönes Foto verschickt, will man eventuell nicht, dass das Bild verunstaltet wird.

Foto über WhatsApp in "HD-Qualität" versenden

Mit einem kleinen Workaround ist es aber dennoch möglich, Fotos in Originalqualität zu versenden, sodass die Bilder genauso ankommen, wie man sie aufgenommen hat. Dafür werden die Bilder jedoch nicht als Fotos verschickt, sondern als Dokument beziehungsweise als Datei.

So funktioniert's in Originalqualität

Fotos über WhatsApp in Originalqualität verschicken

Dokument statt Foto

Am Empfängergerät erscheinen die Fotos dann jedoch als Dateien, eine Vorschau im Chat-Fenster gibt es in diesem Fall nicht. Direkt aus der Galerie heraus lassen sich Fotos oder Videos nicht in Originalqualität verschicken. Der einzige Weg führt über das Chat-Fenster und dem Dateianhang.

Wer ein iPhone verwendet, kann Fotos in HD-Qualität übrigens auch nicht direkt aus der Galerie heraus versenden. Nur wenn man im Chat-Fenster die Fotos über das Dateianhang-Menü hinzufügt, kann man die HD-Qualität auswählen.

Unter Android kann man auch aus der Fotogalerie heraus seine Bilder verschicken und dabei die HD-Funktion nutzen. Sowohl auf iPhones als auch auf Android-Phones werden HD-Fotos mit einem "HD"-Hinweis gekennzeichnet.