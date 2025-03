Video zeigt erstmals geheime "Schwert-Rakete" der USA im Einsatz

Die Messer-Rakete wurde offenbar für einen Anschlag auf einen Führer der Al-Qaida-nahen Miliz Hurras al-Din in Nordwestsyrien genutzt.

Das US Central Command hat das erste Video veröffentlicht, das die geheime AGM-114R9X-Variante der Hellfire-Rakete im Einsatz zeigt. Die R9X ist eine exotische Waffe. Anstelle von Sprengstoff entfaltet die Waffe ihre zerstörerische Kraft mithilfe von kinetischer Energie und Klingen.

6 Stück an der Zahl werden vor Einschlag der Hellfire seitlich ausgefahren und lassen der Zielperson - sofern sie direkt getroffen wird - keine Chance. Ziel dieser Art der Waffe ist es, möglichst wenig Kollateralschaden anzurichten. Dadurch, dass es zu keiner Explosion beim Einschlag kommt, werden Schäden an den umliegenden Gebäuden oder Verletzungen von Menschen in der Nähe minimiert. Die Waffe hat aufgrund ihrer einzigartigen Funktionsweise auch die Spitznamen „Flying Ginsu“ und „Ninja Bomb“ erhalten.

