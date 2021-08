USA setzten geheime "Schwert-Rakete" für Racheaktion in Afghanistan ein

Vergangene Woche kamen bei einem Anschlag auf den Flughafen in der afghanischen Hauptstadt Kabul zahlreiche Menschen ums Leben, darunter auch mehrere US-Soldaten. Als Reaktion darauf flog die US-Armee am Samstag Vergeltungsangriffe gegen die Urheber - einem lokalen Ableger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS).

Laut einem Bericht der Washington Post kam dabei eine neue, geheime Art von Rakete zum Einsatz, die auf die Bezeichnung Hellfire R9X hört.

Anstelle von Sprengstoff entfaltet die Waffe ihre zerstörerische Kraft mithilfe von kinetischer Energie und Klingen. 6 Stück an der Zahl werden vor Einschlag der Hellfire seitlich ausgefahren und lassen der Zielperson - sofern sie direkt getroffen wird - keine Chance.