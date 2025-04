Fliegende Roboter sollen Wolkenkratzer bauen

In einer Studie wurde untersucht, ob hier künftig fliegende Roboter helfen könnten – in der Form von Bau-Drohnen.

Baustellen sind an sich schon ein gefährlicher Ort, wenn man nicht aufpasst. Spätestens, wenn die Bauarbeiter in 300 Metern Höhe auf Stahlträgern balancieren, um Nieten einzuschlagen, fragen sich manche Leute, ob es da nicht eine bessere, sicherere Lösung gibt.

3 Arten von Bauarbeiten

Multicopter-Drohnen könnten dies aber. Sie kommen problemlos an die Spitze von Wolkenkratzern, zu den Pfeilern einer Seilbahn in den Bergen und an die Seite eines Staudamms. Im Katastrophengebiet, etwa nach einem Erdbeben, könnten sie mit Stütz- und Reparaturmaßnahmen beginnen, noch bevor die Straßen von Schutt und Trümmern freigeräumt sind.

Laut der Studie gibt es aktuell 3 Arten, für die Drohnen auf Baustellen eingesetzt werden können. Bei Discrete Aerial AM bauen sie Strukturen mittels vorgefertigter, modulare Elemente auf. Bei Tensile Aerial AM errichten sie Zugstrukturen mit linearen Elementen, indem sie etwa Drähte oder Stahlseile spannen. Beim Continous Aerial AM wird kontinuierlich Material aufgetragen. Das kann etwa das Verteilen von Sand und Beton sein, oder das Auftragen von Baumaterial in Schichten – so, als hätte man einen fliegenden 3D-Drucker.