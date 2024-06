160 Tonnen unter Strom: Das ist der größte elektrische Kipplaster

Dieser kann aber auch komplett abgeschaltet werden - nämlich wenn die Muldenkipper mit den etwa 4 Kilometer langen Oberleitungen in der Mine verbunden werden. Diese helfen dabei, die mehr als 200 Tonnen schwere Ladung über Rampen aus der Hauptgrube zu bringen. Ein Knopfdruck reicht, um die Stromabnehmer auszufahren, die an einem Gerüst an der Front des Fahrzeugs befestigt sind.

Es ist ein Probebetrieb, den der E-Muldenkipper in der Mine absolviert. An seiner Seite stehen mehrere dieselelektrische Muldenkipper desselben Models, die ebenfalls über einen elektrischen Antrieb verfügen. Die Energie dafür stammt allerdings aus einem Dieselmotor .

So breit wie 4 SUVs (über 9 Meter), 14 Meter lang und unbeladen über 160 Tonnen schwer: Der Muldenkipper EH4000 des japanischen Herstellers Hitachi ist aufgrund seiner Ausmaße ein imposanter Anblick. Seit kurzem ist die Baumaschine zudem vollelektrisch unterwegs. Der laut dem Unternehmen “weltweit erste ultragroße vollbatteriebetriebener Muldenkipper” werkt in der achtgrößten Kupfermine der Welt im südafrikanischen Land Sambia.

Beim vollelektrischen Muldenkipper werden Strecken ohne Oberleitungen nicht mit Energie aus Diesel überbrückt, sondern mit einer Batterie. Wie groß diese ist, ist nicht bekannt. Da die Batterie durch die Oberleitungen aufgeladen werden kann, muss die Kapazität nicht so groß sein, wie etwa bei einem E-Lkw, der Überlandfahrten bewältigen muss. Außerdem soll auch die Bremsenergie beim Bergabfahren wieder in die Batterie gespeist werden.

Volvos L120H kann mit einer Batterieladung laut eigenen Aussagen 5 Stunden lang arbeiten. “Bei einem standardmäßigen Einsatz soll die Batterie einen Arbeitstag lang halten, bei intensiveren Einsätzen wird es entsprechend kürzer”, sagt Dam. In solchen Fällen lassen sich die Baumaschinen allerdings mit Schnellladegeräten wieder etwas aufladen, etwa in der Mittagspause.

Kabelgebundene Lösungen kommen etwa bei sogenannten Umschlagbaggern zum Einsatz, die Material von einem Ort an den anderen befördern. Sie können so in einem Radius von 50 bis 70 Meter um eine Stromquelle herum arbeiten. In Österreich kommt so eine Maschine etwa im Burgenland zum Einsatz, verrät Dam.

Dieselelektrische Fahrzeuge auf dem Vormarsch

Am schwierigsten zu elektrifizieren sind große Radlader und Schubbagger, wie sie etwa im Schotterabbau oder bei großen Erdbauprojekten zum Einsatz kommen. Hier geht die Richtung momentan hin zu dieselelektrischen Antrieben: “Solche Antriebe sind schon in diversen Maschinen verbaut und verzeichnen gute Erfolge. Die Fahrer sind überrascht, wie spritzig die Maschinen sind.”