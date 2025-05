Mexikanische Regierung klagt gegen Google

Auslöser ist die Umbenennung des Golfs von Mexiko in „Golf von Amerika“, die Google in der US-Version von Maps umgesetzt hat.

Die mexikanische Regierung verklagt Google, weil das Unternehmen den Golf von Mexiko für US-Nutzer von Google Maps in “Golf von Amerika” umbenannt hat. Wiederholte Aufforderungen Mexikos, den ursprünglichen Namen wiederherzustellen, seien laut Präsidentin Claudia Sheinbaum ignoriert worden.

Am Freitagmorgen dieser Woche verkündete sie, dass rechtliche Schritte gegen Google eingeleitet wurden. Wo und wann die Klage eingereicht wurde, hat die Präsidentin Mexikos nicht erwähnt.

Donald Trump und der Golf von Mexiko

Der Golf von Mexiko grenzt an die USA, Mexiko und Kuba. Im Januar 2025 forderte der US-Präsident Donald Trump, das Gewässer in “Golf von Amerika” umzubenennen. Seine Begründung war, dass die USA “die meiste Arbeit dort verrichten und er uns gehört”.

Am Donnerstag dieser Woche verabschiedeten die Republikaner im Repräsentantenhaus einen Gesetzesentwurf, der Trumps Umbenennungspolitik unterstützt. Demnach soll die neue Bezeichnung für alle Bundesbehörden verpflichtend werden. Es gilt jedoch als unwahrscheinlich, dass das Gesetz genug Unterstützung von den Demokraten erhält, um den Senat zu passieren.

Google wurde gewarnt

Bereits im Januar hat die Präsidentin einen Brief an Google geschrieben. Darin forderte sie das Unternehmen dazu auf, die Umbenennung des Golf von Mexiko für US-Nutzer zu überdenken.

Würde der US-Konzern das nicht tun, überlege sie rechtliche Schritte zu setzen. Das ist jetzt passiert. Laut Sheinbaum gelte Trumps Anordnung nur für den US-Teil des Festlandes rund um den Golf von Mexiko. Die Präsidentin betonte, dass die USA nicht befugt seien, den gesamten Golf umzubenennen.

Googles Reaktion

Damals erklärte Google, es habe die Änderung im Rahmen einer "langjährigen Praxis" vorgenommen. Demnach setzt das Unternehmen Namensänderungen um, wenn sie von offiziellen Regierungsquellen kommen.

Außerdem betonte das Unternehmen, dass der Name für Nutzer von Google Maps in Mexiko nicht geändert wird. Nutzer in anderen Teilen der Welt sehen auf dem Kartendienst die Bezeichnung “Golf von Mexiko (Golf von Amerika)”.