Wegen Trump: Google Maps ändert Namen von Golf von Mexiko

In einer seiner ersten Amtshandlungen hat US-Präsident Donald Trump die Umbenennung des Golfs von Mexiko in "Golf von Amerika" veranlasst. Was wie ein Scherz klingt, wird nun tatsächlich Realität. Sobald die neue Bezeichnung durch die US-Regierungsbehörden offiziell ist, wird sie auch von den Kartendiensten übernommen werden – beispielsweise Google Maps.

"Wir haben eine langjährige Praxis, Namensänderungen zu übernehmen, wenn sie in offiziellen Regierungsquellen aktualisiert wurden", teilte Google in einem X-Posting mit. In den USA ist das der Fall, sobald sich Namen in der Datenbank "Geographic Names Information System" (GNIS) ändern.

