5 Google-Maps-Alternativen, die ihr vielleicht noch nicht kennt

Bei der Urlaubsplanung spielt erfolgreiche Navigation eine wichtige Rolle. Diese Apps können locker mit Google Maps mithalten.

Am Freitag beginnen die Sommerferien auch in den letzten österreichischen Bundesländern. Egal ob mit dem Auto, Fahrrad oder mit anderen Verkehrsmitteln – viele Österreicher machen sich dieser Tage mit Kind und Kegel auf den Weg Richtung Urlaubsziel. Um dort sicher anzukommen und sich vor Ort auch zurechtzufinden, brauchen die Reisenden heute keine übergroßen Papierkarten mehr. Das Smartphone ist zum wichtigsten Tool geworden, wenn es man eine zuverlässige Wegbeschreibung mitten im hektischen Großstadtdschungel, zu versteckten Buchten, oder am Mountainbike-Trail braucht. Nicht immer muss die App der Wahl jedoch der „Klassiker“ Google Maps sein. Die futurezone stellt euch deshalb 5 Alternativen vor, die einige Vorteile haben. ➤ Mehr lesen: Google Maps bekommt extrem praktisches Navigations-Feature

Die Karten von Organic Maps bieten ein breites Spektrum an verschiedenen Funktionen. © Organic Maps

Organic Maps - für Reisen ohne Internet Ein häufiges Problem bei Reisen ins Ausland ist, dass auf eine funktionierende Internetverbindung nicht immer Verlass ist. Mal wird das Datenvolumen gedrosselt, ein andermal ist das Empfangssignal schlecht oder es fallen hohe Roaminggebühren an. Praktisch sind daher Dienste wie Organic Maps, die vollwertige Offline-Navigation anbieten. Die Karten-App für Android und iOS basiert auf der Open-Source-Plattform OpenStreetMap und bietet 100 Prozent ihrer Funktionen ohne aktive Internetverbindung an. Hat man die App erstmal auf dem Smartphone oder Tablet, lassen sich damit detaillierte Karten von Orten herunterladen und dann zu einem späteren Zeitpunkt ohne Internet nutzen. Neben der Fahrstrecken-Navigation kann Organic Maps auch Rad- und Wanderwege darstellen. Außerdem kann man in einer Karte dann offline nach bestimmten Orten wie bekannten Sehenswürdigkeiten suchen. Auch U-Bahn-Linien kann man sich einblenden lassen. Wer beim Wandern oder Radfahren auf fremden Terrain Angst hat, dass eine bestimmte Route zu anstrengend werden könnte, hat bei Organic Maps die Möglichkeit, sich Steigungen und Höhenprofile sowie Berggipfel anzeigen zu lassen. Laut dem Betreiber legt die kostenfreie App außerdem viel Wert auf deine Privatsphäre. Auf lästige Werbeeinblendungen und Tracking verzichtet die App dabei. Finanziert wird sie allein durch Spenden. Außerdem soll der Dienst besonders schonend für den Gerätespeicher und Akku sein.

Citymapper bietet optimische Details, die bei der Navigation in fremden Städten helfen - wie die echten Logos der lokalen Verkehrsbetriebe. © Citymapper

Citymapper - für Entdecker fremder Städte Für Städtetrips eignen sich insbesondere die Karten von Citymapper. Der Dienst legt einen besonderen Fokus auf das Vorankommen innerhalb von Städten mit öffentlichen Verkehrsmitteln, zu Fuß und per Fahrrad. Die App erlaubt es etwa, dass man sich sehr schnell und übersichtlich alle Bus- oder Tramhaltestellen in der Nähe anzeigen lässt. Mit einem Klick auf eine Haltestelle lässt sich außerdem in Echtzeit feststellen, wohin einen das nächste dort haltende Verkehrsmittel bringen würde. Auch Verspätungen und Behinderungen wie Baustellen werden dort aufgelistet. Sogar ob es besser ist, vorne oder hinten in die U-Bahn einzusteigen, damit der Umstieg möglichst reibungslos funktioniert, teilt Citymapper seinen Nutzern mit. Als Planungstool erleichtert es die Navigation durch fremde Städte. Je nach gewähltem Ort werden die Verkehrsmittel individuell angepasst: Während ich in Wien „U-Bahn“ fahre, bin ich in Paris mit der „Metro" unterwegs. Zur noch besseren Orientierung in der fremden Stadt werden auch die Verkehrsmittel-Logos in der App charakteristisch dargestellt. Dann weiß man auch sofort, wie das Schild einer Tram-Haltestelle in Paris oder Berlin aussieht. Wer sich etwa in der fremden Stadt spätnachts unsicher fühlt, kann bei Citymapper auch einen Weg mit stärkerer Beleuchtung auswählen. Ist man irgendwann schon müde, kann man eine Route mit kürzerem Fußweg nehmen. Außerdem lässt sich die einfachste oder schnellste Strecke wählen. Eine Basisversion von Citymapper gibt es derzeit kostenfrei für iOS und Android. In der neuesten Version der Stadtkarten-App wurden bisherige Premium-Funktionen auch wieder kostenlos. Die App wird über Werbeeinblendungen finanziert, eine werbefreie Version kostet im Monat 1,49 Euro und 9,99 Euro im Jahr. Leider gibt es die App nicht für alle Städte, über 400 Städte sind es aktuell. Europäische Metropolen werden jedoch bereits gut abgedeckt. ➤ Mehr lesen: Google Maps: Gut verstecktes Feature zeigt Höhenmeter

Die App Waze ist schon lange ein Geheimtipp unter Autofahrern - besonders Echtzeit-Infos zu Ereignissen wie Verkehrskontrollen überzeugen viele Nutzer. © Waze

Waze - für lange Autofahrten Eine der besten Alternativen zu Google Maps für Auto- und Motorradfahrten dürfte Waze sein, das ebenfalls zu Google gehört. Weil Nutzer laufend aktuelle Informationen zu aktuellen Verkehrsereignissen wie Baustellen, aktuellem Verkehrsaufkommen wie Stau auf einer Strecke und sogar Informationen zu aktuellen Verkehrskontrollen und Gefahrensituationen wie Unfälle oder Überschwemmungen melden, ist sie besonders genau. Dabei kann sie in gewissen Punkten sogar mehr als die große Schwester Google Maps. Die benutzergenerierten Daten von Waze lässt Google aus diesem Grund auch in Google Maps einfließen. Die App ist mit Android Car und Apple CarPlay kompatibel. Außerdem hat sie ein Spotify-Feature direkt integriert, was eine Autofahrt durch einen passenden Soundtrack noch spaßiger macht. Auch wird besonders viel Wert auf die Audio-Erfahrung gelegt: In der englischsprachigen Version von Waze kann man aus einer Liste von Promi-Stimmen auswählen, die einen durch den Verkehr lotsen – darunter auch jene von Arnold Schwarzenegger. Die weltweit verfügbaren Karten von Waze werden mit aktiver Mitarbeit von Nutzern gestaltet. Laufend fließen dort aktuelle Verkehrs- und Umweltinformationen ein. Das GPS-Navigationssystem hat deshalb einen Vorteil gegenüber anderen Navi-Systemen. Jeder Nutzer, der aktuelle Informationen zu einer bestimmten Strecke bekannt gibt, erhält dafür Belohnungspunkte. Viele Nutzer verwenden die App deshalb gar nicht zur Navigation, sondern lediglich um Informationen zu aktuellen Ereignissen wie Polizei- oder Geschwindigkeitskontrollen zu erhalten. Ein Nachteil der App ist allerdings, dass sie eine aufrechte Internetverbindung erfordert. Denn nur so kann der Dienst laufend mit den aktuellen Echtzeitinfos versorgt werden, die beim Autofahren so hilfreich sind. Die App gibt es für Android und iOS.

Mapy.cz ist ein Geheimtipp für Wanderer und Menschen, die zu Trips für mehrere Tage aufbrechen - die App zeigt u. a. wo man seine Wasserflasche auffüllen kann. © Mapy.cz

Mapy.cz - für ausgibige Wandertouren Wer Google Maps schon einmal zum Wandern verwendet hat, kann folgende Erfahrung vielleicht nachvollziehen: Ein Ziel wird eingegeben, dann wird die Route inklusive geschätzter Dauer berechnet. Schlussendlich dauert die Wanderung jedoch wesentlich länger als Google Maps behauptet und anstatt entlang malerischer Wanderwege geht man eine laute Autostraße ab. Obendrein dauert die Strecke schließlich viel länger und das mitgebrachte Trinkwasser reicht dann auch nicht mehr. Die tschechische App Mapy.cz ist insbesondere bei Wanderern und für längere Outdoor-Touren per Fuß, Rad oder Kajak beliebt, weil sie speziell auf deren Bedürfnisse eingeht und so etwa besonders malerische Wege vorschlagen kann. Als Basis nutzt der Dienst spezielle Daten, wie Grundbuchdaten und kennzeichnet verschiedene Arten von Wegen wie Wanderpfade, Straßen und Fahrradrouten zur schnelleren Unterscheidung. Alle Karten können kostenlos auf das Handy heruntergeladen und offline genutzt werden. In der App wird einfach ein Land ausgewählt und diese aufs Handy geladen. Wie Organic Maps nutzt auch Mapy.cz OpenStreetMap als Datenbasis. Sie fügt dieser aber einen eigenen Stil hinzu, der die Benutzeroberfläche einfach und übersichtlich aufbereitet. Weiters ist für Outdoor-Aktivitäten auch das Wetter-Feature hilfreich, dass die App integriert hat. Hierfür braucht es aber doch wieder eine Internetverbindung. Man kann in der App auch gegangene Wege dokumentieren und sie sich später nochmal ansehen. Ist eine Karte einmal erstellt, sieht man nicht nur Details zur Route, sondern auch Wasserquellen werden angezeigt. Das ist besonders wichtig bei längeren Touren, denn dann weiß man, wo man seine Trinkflasche wieder auffüllen kann. Außerdem lassen sich Touren individuell durch das Setzen von Markierungen auf der Karte planen und die Dauer und Kilometerzahl der gewählten Strecke werden dann genau berechnet. Das funktioniert am besten in der Webbrowser-Version, anschließend können die Karten dann via App aufs Smartphone geladen werden. Auch Autorouten kann man mit Mapy.cz planen – man gibt Startpunkt und Ziel ein, dann berechnet es die Strecke. Die App ist mit Apple CarPlay kompatibel und für iOS und Android erhältlich.

Bike Citizens ist für das Erkunden fremder Städte am Fahrrad praktisch. © Bike Citizens