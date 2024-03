Google Maps bekommt extrem praktisches Navigations-Feature

Der Kartendienst von Google hat sich zu einem unerlässlichen Navigations-Tool entwickelt, das den Alltag von mehr als einer Milliarde User*innen erleichtert. Perfekt ist Google Maps aber dennoch nicht. Eine neue Funktion macht den Dienst aber wieder ein Stück besser.

Navigiert man etwa zu einer bestimmten Adresse, so hat Google Maps keine Probleme, diese korrekt anzuzeigen. Bei größeren Gebäuden und längeren Häuserzeilen gibt es bei der Adressangabe aber immer etwas Spielraum.

Bessere Orientierung

Damit man sich in solchen Fällen besser und schneller orientieren kann, zeigt Google nun auch die entsprechenden Eingänge auf den Meter genau. Das ist extrem praktisch, beispielsweise bei Einkaufszentren, Bahnhöfen oder komplexen Gebäuden.

Bisweilen war etwa eine U-Bahnstation in Wien nur ein Punkt auf Google Maps. Doch die Eingänge in die Station, sind in den meisten Fällen ganz woanders - oft in einer anderen Straße, einmal ums Eck, oder einige Dutzend Meter von der Maps-Angabe entfernt. Nun werden die jeweiligen Eingänge in die U-Bahnstation exakt angezeigt.

