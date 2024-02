So sieht das neue Design von Google Maps aus

Nicht lange ist es her, da hat Google seinem Kartendienst Maps neue Farben verpasst und so sein Äußeres markant geändert. Jetzt gibt es erneut Anpassungen in der App, die zwar weniger ins Auge stechen, sich in der alltäglichen Bedienung aber durchaus bemerkbar machen dürften. Davon berichtet 9to5Google, das auch Screenshots zum neuen Google-Maps-Design veröffentlicht.

Die Änderungen sind auf den ersten Blick vielleicht subtil, durch die neue Anordnung an Funktionen und Schaltflächen dürften sie aber merkliche Auswirkungen darauf haben, wie man den Dienst bedient.

Klickt man einen Ort an, um nähere Informationen dazu aufzurufen, sieht die Karteikarte auf der unteren Hälfte des Bildschirms etwa anders aus. Buttons zum Teilen und Schließen wurden in dieser Ansicht hinzugefügt. Selbst beim Aufrufen genauerer Angaben zum Ort wird die Karte nicht mehr im Vollbild angezeigt. Dies soll wohl helfen, besser im Kontext zu bleiben.

Hier eine Vorher/Nachher-Ansicht des neuen Designs: